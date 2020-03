Ski Sniper (Nintendo Switch) – Le test

Connaissez-vous Ski Sniper ? Non, il ne s’agit pas là d’une nouvelle discipline olympique, loin de là, mais d’un jeu développé par le studio Ultimate Games. Comme le titre le laisse sous-entendre, le titre est un mélange très particulier entre le ski et plus précisément le saut à ski et le tir au sniper. Ski Sniper est-il le GOTY ou le GOATY de ce début d’année 2020 sur Nintendo Switch ?

Ski Sniper n’est pas une nouveauté puisque le titre fait ses armes sur Steam depuis mai 2017. Dans ce titre, vous incarnerez un sniper dont le but sera de descendre (sans mauvais jeu de mot) des sauteurs à ski. Dès lors que vous réussirez votre tir, vous débloquerez une cut-scene qui se terminera par une vue du sauteur aux rayons X vous offrant une vision de là où la balle finira sa course. Bref, un concept très particulier.

Une fois le jeu lancé, la première réflexion que l’on se fera est qu’il est affreusement moche et que l’on a l’impression d’être revenu à l’ère de la GameCube. Une fois arrivé sur le menu principal, nous constatons qu’il y a foule de modes de jeu : Start, Arsenal et Help. Oui oui tout ça.

Commençons par parler de l’Arsenal. C’est ici que vous pourrez acheter et équiper votre Sniper préféré, chaque Sniper ayant des caractéristiques différentes. Pour pouvoir acheter un nouveau joujou, il vous faudra dégommer des sauteurs à ski et tant qu’à faire réaliser quelques objectifs secondaires quasi irréalisable.

Il y a beaucoup à dire sur la section « Help », très utile puisque c’est ici que vous pourrez voir les contrôles du jeu… Bon, passons déjà à la dernière ligne du menu.

ET là c’est LE mode qui changera votre vie, le mode « Start ». Vous l’aurez compris, c’est ici que vous pourrez montrer vos talents de tireur d’élite… ou pas. Le point positif qui est également une bonne surprise, c’est la présence de neuf spots de tir. En effet, vous n’aurez pas la même vue sur le tremplin ni les mêmes objectifs.

Une fois le skieur élancé, vous devrez l’abattre entre le moment où il quitte le tremplin et celui où il touche la terre ferme. Autant dire que la fenêtre de tir est très courte et que même avec la plus grande dextérité, vous ne toucherez que très rarement votre cible… Et mon Dieu que ce jeu est laid.