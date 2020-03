Tokyo Dark – Remembrance – (Nintendo Switch) – Le test

Une enquête qui tourne au cauchemar…

La détective Ito Ayami est à la recherche de son collègue, Kazuki Tanaka, disparu lors d’une enquête qu’il a menée dans la ville de Tokyo. Alors que la jeune femme enquête sur la disparition de son partenaire, elle trouve un masque lui annonçant une terrible nouvelle liée à l’affaire. Dans Tokyo Dark : Remembrance, vous incarnez ainsi le rôle d’Ayami qui est très inquiète de la disparition de son fidèle compère. Réputée pour mener des enquêtes violentes, la détective est prête à mettre sa vie en danger pour retrouver Tanaka. Sous la directive de son patron, Ayami débute son enquête dans le quartier menaçant de Shinjuku. En effet, c’est à cet endroit que le téléphone de Tanaka a dernièrement été géolocalisé. Les premières investigations de l’enquêtrice vont la mener dans les égouts où se trouve Reina, une jeune femme qu’Ayami a abattu par le passé. Face aux évènements paranormaux qui viennent troubler la santé mentale de notre héroïne, gardera-t-elle bonne conscience ? Trouvera-t-elle Tanaka vivant ? À vous donc de répondre à ces questions en vous lançant dans cette lugubre aventure…

Tokyo Dark: Remembrance est un jeu d’aventure point’n’click développé par Cherrymochi et édité par Square Enix Co., Ltd. Il est traduit en anglais et en allemand. Le jeu se présente comme la version aboutie de Tokyo Dark, initialement sorti en 2017 sur Steam. C’est donc en 2019 que le jeu verra le jour, ou plutôt l’ombre, sur Nintendo Switch et PS4. La direction artistique du jeu est jolie et les décors assez détaillés dans l’ensemble. Et bien que le titre soit en 2D et dispose d’un character-design coloré, l’aventure nous immerge très vite dans le contexte horrifique. En effet, certaines scènes sont malsaines et peuvent heurter notre sensibilité. Les musiques se marient parfaitement avec l’ambiance incertaine du jeu. De plus, les hallucinations d’Ito durant son périple, dont nous sommes les premiers témoins, s’expriment par l’apparition d’images soudaines qui suffisent à faire monter notre tension.

Afin de mener au mieux votre enquête, il vous faudra récolter des informations auprès de personnages, tous différents les uns des autres, que vous allez rencontrer sur votre chemin. L’interaction avec les différents éléments du décor n’est pas non plus à négliger. Il vous faudra souvent retourner sur vos pas pour découvrir de nouveaux indices et avancer dans l’histoire. Quelques énigmes et puzzles vous attendent également : dénicher des objets coincés, allumer des lumières dans un ordre spécifique afin de trouver votre chemin, trouver des codes et matériaux pour ouvrir les portes fermées…

Les différentes tournures de l’investigation…

Notre fameuse enquêtrice dispose de quatre caractéristiques qui influenceront la qualité de son enquête : sanity, investigation, professionnalism et neurosis. Le niveau de sanity correspond à la santé mentale, le taux d’investigation s’applique quant aux informations récoltées, professionnalism à la capacité d’assurer le rôle de la police et l’état neurosis coïncide plus ou moins avec la patience de notre héroïne. Durant votre aventure, vous serez amené à faire des choix qui diminueront et/ou augmenteront les caractéristiques d’Ayami. Afin de tirer, par exemple, des informations auprès des personnages, vous serez confronté à choisir différentes méthodes d’approche : simple communication, intimidation ou encore violence. Il est important de savoir qu’il n’y a pas vraiment de bons ou de mauvais choix dans les actions que vous entreprenez ! Le jeu impose régulièrement des sauvegardes automatiques qui vous empêcheront de revenir sur vos précédentes décisions. À vous donc d’assumer la tournure de votre enquête et image de détective !

En cinq heures de jeu, vous aurez bouclé votre partie. Mais attention, ce n’est cependant pas encore fini ! Il nous est possible par la suite de sauvegarder manuellement le jeu afin de revenir sur les anciennes décisions prises. C’est ainsi que Tokyo Dark : Remembrance nous permet de déceler les multiples tournures de l’histoire. Quelle caractéristique comptez-vous privilégier pour notre héroïne ? De mon côté, je me suis concentré sur l’investigation en dépit de la santé mentale. Mon enquête s’est ainsi vue lourdement impactée par les folies, hallucinations et le biaisement de la perception d’Ayami.