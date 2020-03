Tour d’actualité Nintendo Switch: 10 nouveaux jeux annoncés, dates, trailers, etc.

Encore de nombreuses annonces aujourd’hui !

Galaxy Warfighter sortira le 16 avril sur Nintendo Switch.

Redo: Enhanced Edition est annoncé pour la fin de l’année sur Nintendo Switch.

Fight of Animals arrivera le 9 avril sur Nintendo Switch.

Nouveau trailer pour Totally Reliable Delivery Service qui arrive la semaine prochaine sur Nintendo Switch via l’eShop.

Konami a annoncé lors du Nintendo Direct mini Japon le lancement de l’initiative eBaseball Powerful Pro Yakyuu 2020 sur Nintendo Switch. Il sera lancé physiquement et numériquement au Japon le 9 juillet, où il coûtera 7 678 yens. eBaseball Powerful Pro Yakyuu 2020 est promis à être la plus grande sortie dans la série jusqu’à présent. Les séries “Power Fes”, “Success”, “Crown Nine”, “My Life” et “Tokyo 2020 Olympics Mode” seront incluses.

Shiren the Wanderer: The Tower of Fortune and the Dice of Fate Plus est un autre jeu révélé dans le Nintendo Direct Mini japonais. Il s’agit d’un portage d’un portage PS Vita d’un portage DS ! Cette version remaniée comprendra de nouveaux donjons que l’on ne trouvait pas dans les versions précédentes.

La version japonaise du Nintendo Direct Mini d’hier comprenait des jeux qui n’étaient pas dans d’autres présentations. L’un de ces titres est Pro Yakyuu Famitsa 2020, qui sera lancé au Japon cette année.

Toujours dans ce Direct mini d’hier au Japon, Namcot Collection a été annoncé. “Namcot” est le nom que Namco utilisait à l’époque de leurs premières consoles, et ils le ramènent pour cette collection. Bien que nous n’ayons pas de liste officielle des jeux inclus dans cette collection, nous connaissons les titres qui ont été présentés. La collection Namcot comprendra probablement les titres suivants.

Youkai Douchuuki, Wagan Land

Family Jockey

Star Luster

Mendel Palace

PAC-MAN

Galaga

Tower of Druaga

Splatterhouse: Wanpaku Graffiti

Dragon Spirit

Repressed est annoncé et disponible déjà sur Nintendo Switch:

Drift Zone Arcade sortira sur Nintendo Switch le 3 avril 2020, et il prend 1,6 Go d’espace sur le disque de la console.

Trials of Fire est lui aussi annoncé sur Nintendo Switch, pour une sortie en 2021.