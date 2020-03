Une date pour Ministry of Broadcast sur Nintendo Switch

Ministry of Broadcast sortira sur Nintendo Switch dès la fin du mois d’avril.

Le jeu sortira sur l’eShop le 30 avril et le 26 mai en physique (au moins aux États-Unis).

À propos de Ministry of Broadcast

« Ministry of Broadcast » incarne l’esprit des plates-formes cinématographiques classiques, où les joueurs ont besoin de réflexes de course et de saut bien réglés ainsi que d’une saine aversion à tomber d’une hauteur mortelle. Pour gagner votre liberté et retrouver votre famille, vous devez guider notre héros à travers une série d’arènes, qui sont sous le regard toujours présent de l’œil électrique du régime. Chaque environnement dangereux et en décomposition abrite une série d’obstacles qu’il faut franchir : des gouttes qui brisent les jambes (j’espère que vous n’avez pas peur des hauteurs), des barils de déchets enflammés (avec plus de feu et plus d’odeur), des fosses à pointes mal situées (naturellement), des poutres en acier qui pend (attention aux morceaux rouillés) – mais tout cela n’est rien comparé au sort des pauvres âmes qui vous attendent sur le chemin…

Caractéristiques principales

– Plateforme cinématographique : Courez, sautez, grimpez et frayez-vous un chemin à travers chaque aréna pendant que les événements se déroulent autour de vous. Une grande partie de l’histoire est révélée par des séquences d’animation, des détails d’environnement ou des PNJ intégrés de façon transparente qui laissent échapper des morceaux de dialogue et vous vous faufilez, plongez et évitez de les contourner.

– HUD environnemental : Au lieu d’un écran encombré d’indicateurs distrayants, de minimaps et de barres HP superposant l’action, toutes les informations dont le joueur aura besoin sont intégrées directement dans l’environnement. Des astuces et des indices importants sont subtilement incorporés dans l’art du jeu, de sorte que les joueurs auront besoin d’un œil attentif s’ils veulent traverser chaque arène sans être touchés.

– Résolution de puzzles : Vous devrez utiliser votre esprit, et parfois un soupçon d’impitoyabilité, pour avancer dans chaque arène mortelle. Une grande partie de la résolution des énigmes exige que vous interagissiez directement avec l’environnement, que vous utilisiez votre propre élan pour déplacer les plates-formes, que vous trouviez et actionniez les bons leviers, et peut-être même que vous sacrifiez un PNJ ou deux afin de traverser une fosse supplémentaire en pointe.

– Histoire et personnalité : Le jeu comporte une forte dose d’humour malicieux, de sarcasme de grade A et de malice comique, en équilibre avec les thèmes sombres et lourds d’un monde complètement dystopien.