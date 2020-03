XCOM 2 Collection sur Nintendo Switch avec téléchargement obligatoire de 24 Go

Nous savons que la version physique de XCOM 2 Collection nécessitera un téléchargement supplémentaire sur l’eShop de la Nintendo Switch, comme cela est clairement indiqué sur la boite du jeu. D’après une précommande sur EB Games Canada, ce téléchargement atteindra 24 Go. Le nombre final n’a pas encore été officiellement confirmé par 2K.

La collection XCOM 2 comprend le jeu principal, l’extension War of the Chosen et quatre packs DLC. Le pack du Guerrier de la Résistance, les Enfants de l’Anarchie, les Chasseurs d’Aliens, et le Dernier Cadeau de Shen.

Lancement de XCOM 2 Collection sur Nintendo Switch est fixé au 28 mai.

XCOM® 2 Collection inclut le jeu XCOM 2, quatre packs téléchargeables (Guerrier de la résistance, Enfants de l’anarchie, Chasseurs d’extraterrestres, Le dernier cadeau de Shen) et l’extension War of the Chosen. Activez chaque contenu additionnel (packs et extension) ou jouez simplement au jeu de base.

XCOM® 2 :

Les extraterrestres règnent sur la Terre, promettant à l’humanité un futur radieux. Mais ils cachent un dessein bien plus sombre. Vous devez mettre en place une résistance globale pour éliminer la menace extraterrestre et sauver la race humaine de l’extinction.

XCOM® 2: War of the Chosen :

Cette extension ajoute plein de nouveaux contenus pour votre combat contre ADVENT : nouvelles classes de Héros, nouveaux ennemis, nouvelles missions, nouveaux environnements, ainsi qu’un gameplay stratégique approfondi.

QUATRE PACKS TÉLÉCHARGEABLES :