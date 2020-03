Nintendo Switch: les box (Japon) de Xenoblade Chronicles: Definitive Edition et Clubhouse Games: 51 Worldwide Classics

51 Worldwide Games : Quatre en ligne, Mancala, Circuit routier, Taquin et Texas Hold’em ne sont que quelques-uns des 51 jeux venus des quatre coins du monde présents dans 51 Worldwide Games. Certains de ces jeux sont multijoueurs et permettent à quatre joueurs de s’affronter en mode sans fil local ou bien encore en ligne. 51 Worldwide Games arrive sur Nintendo Switch le 5 juin. Les joueurs souhaitant précommander le jeu peuvent le faire dès aujourd’hui depuis le Nintendo eShop et recevront l’équivalent de 5 % de la valeur de leur achat en points or.

Xenoblade Chronicles: Definitive Edition : le jeu original Xenoblade Chronicles, qui a marqué les débuts du personnage maintenant célèbre de Shulk, fait son retour sur Nintendo Switch en compagnie d’un épilogue inédit : Xenoblade Chronicles: Un avenir commun. L’édition définitive de ce RPG est plus belle et plus agréable à prendre en main que jamais et voit ses menus et son interface de combat améliorés, ainsi que certaines de ses pistes musicales remastérisées ou bien encore remixées. Immergez-vous pleinement dans la majesté de Xenoblade Chronicles: Definitive Edition lorsque celui-ci arrivera sur Nintendo Switch le 29 mai. Le coffret collector de Xenoblade Chronicles: Definitive Edition sera également disponible à cette même date et inclura : un recueil d’illustrations de 256 pages, un SteelBook, un disque vinyle à l’effigie de la Monado ainsi qu’un poster. Les joueurs souhaitant jouer dès que possible peuvent dès aujourd’hui précharger le jeu depuis le Nintendo eShop et recevoir l’équivalent de 5 % de la valeur de leur achat en points or.