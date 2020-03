NIS America propose de grosses promotions sur l’eShop

The Longest Five Minutes

NIS America lance ce matin l’opération “Hidden Gems” sur l’eShop Nintendo Switch et 3DS. Pour le moment, les promotions ne sont disponibles que sur l’eShop US des deux consoles, pour la Nintendo Switch, il faudra donc crée un compte US pour rendre ces promotions accessibles et utilisé une carte bleue compatible ou des cartes eShop US. Rappel, pour faire quelques économies, n’hésitez pas à passer par notre partenaire Eneba qui propose des cartes eShop à prix réduits, qui permettent d’aller aussi sur l’eShop Us. Pour les promotions 3DS, bah c’est mort…

Les promotions sont valables jusqu’au 5 avril à 11:59 PM PT (ou 6 avril 2:59 AM ET)

Culdcept Revolt (3DS) – $11.99 (le prix de base est à $29.99)

Fallen Legion: Rise to Glory – $15.99 (le prix de base est à $39.99)

God Wars: The Complete Legend – $15.99 (le prix de base est à $39.99)

Happy Birthdays – $19.99 (le prix de base est à $39.99)

Penny-Punching Princess – $15.99 (le prix de base est à $39.99)

The Caligula Effect: Overdose – $24.99 (le prix de base est à $49.99)

The Longest Five Minutes – $15.99 (le prix de base est à $39.99)

The Lost Child – $19.99 (le prix de base est à $49.99)

Touhou Genso Wanderer Reloaded – $24.99 (le prix de base est à $49.99)

Yomawari: The Long Night Collection – $19.99 (le prix de base est à $39.99)