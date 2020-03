Animal Crossing: New Horizons s’est vendu à 90% de son stock le premier jour

Animal Crossing: New Horizons s’est vendu à plus de 1,8 million d’exemplaires au cours de sa première semaine au Japon, un chiffre historique qui le met directement dans le top 10 des meilleurs lancement au Japon, et ce, sans les téléchargements sur l’eShop. Selon Dengeki, ce lancement massif s’est accompagné d’un fort taux de vente de 90 %. Cela signifie que le jeu s’est non seulement vendu en très grande quantité, mais qu’il a été très demandé et qu’il a sûrement été épuisé chez certains revendeurs.

Animal Crossing : New Horizons a surpassé de loin le dernier grand jeu de la série, New Leaf. Le jeu 3DS s’est d’abord vendu à 559 000 exemplaires au cours de la première semaine, avant de passer à quatre millions d’exemplaires au total. Il a également surpassé Pokemon Sword/Shield, qui s’est vendu à plus de 1,5 millions d’exemplaires au cours de la première semaine.

Il est important de noter que les ventes numériques ne sont pas incluses. Dengeki souligne que si Animal Crossing : New Horizons avait un taux de téléchargement de 15 %, les ventes globales seraient déjà supérieures à deux millions d’exemplaires vendus au Japon.