La taille eShop des prochaines sorties sur Nintendo Switch

Les eShop Américain, Japonais et Européen ont publié de nombreuses fiches de jeux ces derniers jours, de quoi faire le point sur les tailles que vont prendre ces jeux sur la mémoire de vos Nintendo Switch !

The Legend of Heroes: Trails of Cold Steel III – 7.0GB

Code: Realize Future Blessings – 5.7GB

Warhammer 40,000: Mechanicus – 4.4GB

Little Busters! Converted Edition – 4.1GB

Totally Reliable Delivery Service – 3.3GB

Dread Nautical – 3.0GB

The Fox Awaits Me – 2.9GB

Ty the Tasmanian Tiger HD – 2.2GB

Clubhouse Games: 51 Worldwide Classics – 2.0GB

HyperParasite – 1.8GB

Save Your Nuts – 1.3GB

eSports Legend – 1.1GB

Galaxy of Pen & Paper +1 Edition – 1.0GB

In Other Waters – 911MB

Convoy: A Tactical Roguelike – 803MB

Tharsis – 522MB

Gunbrick: Reloaded – 474MB

Help Will Come Tomorrow – 412MB

Ubongo – 296MB

ITTA – 270MB

Pocket Harvest – 191MB

Galaxy Warfighter – 168MB

Note: 1 MB = 1 Mo = 8 Mb (respectivement MegaBytes, MégaOctets, Megabits ; le premier est anglais, le deuxième français, le troisième les deux mais désigne une autre unité de mesure).