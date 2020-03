Image & Form lance le chantier pour un prochain jeu SteamWorld

Le studio suédois Image & Form s’est fait un nom dans l’industrie avec une série de jeu à l’univers bien propre, j’ai nommé SteamWorld ! Après le très bon SteamWorld Quest: Hand of Gilgamech, les développeurs recherchent deux artistes 2D expérimentés et de préférence dans leur pays. Ils ne savent pas encore quand le jeu sera annoncé ou publié. Il est désormais temps d’ouvrir les paris sur le style de jeu qui sera mis à l’honneur.

We’re making a new SteamWorld game and are looking for two experienced 2D artists (Art Director or Technical Artist)! Preferably in Gothenburg, Sweden. Got what it takes? Link your portfolio down below and we’ll reach out to you if we’re interested ❤️ pic.twitter.com/C4ODS4uGaf

— Image & Form is home Questing! 🃏⚔️🤖 (@ImageForm) March 30, 2020