Nouveau trailer pour Brigandine sur Nintendo Switch

Vieux de plus de 20 ans, l’épisode PS1 de la licence de TRPG Brigandine aura droit à une suite avec Brigandine: Lunasia Senki (ou Brigandine : The Legend of Runersia). Il s’agira d’un tout nouvel opus par une nouvelle team et non pas d’un remake/portage. Pour le moment, le jeu n’est annoncé que sur Nintendo Switch. Le lancement du jeu est prévu pour le 25 juin 2020, et son prix sera de 7 200 yens soit 60 euros. Le jeu sera également disponible en édition limitée au prix de 11 800 yens soit environ 99 euros. Cette édition limitée comprendra une bande-son sur 2 CD, un livre de stratégie, un artbook et un coffret spécial. Les langues prises en charge sont le japonais, l’anglais et le chinois (simplifié et traditionnel).