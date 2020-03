Une nouvelle grosse vague de promotion sur l’eShop US de la Nintendo Switch

Comme chaque lundi, Nintendo lance une vague de promotion sur l’eShop Nintendo Switch. Pour le moment, les promotions ne sont disponibles que sur l’eShop US, il faudra donc crée un compte US pour rendre ces promotions accessibles et utilisé une carte bleue compatible ou des cartes eShop US. Rappel, pour faire quelques économies, n’hésitez pas à passer par notre partenaire Eneba qui propose des cartes eShop à prix réduits, qui permettent d’aller aussi sur l’eShop Us.

99Vidas: Definitive Edition – $0.99 (prix de base: $9.99)

AeternoBlade – $4.99 (prix de base: $14.99)

Agartha-S – $0.99 (prix de base: $7.99)

Agatha Knife – $4.79 (prix de base: $11.99)

Agony – $1.99 (prix de base: $19.99)

Asterix & Obelix XXL 2 – $11.99 (prix de base: $29.99)

Battery Jam – $4.99 (prix de base: $14.99)

Beholder: Complete Edition – $3.74 (prix de base: $14.99)

Bleed – $3.59 (prix de base: $11.99)

Bleed 2 – $4.49 (prix de base: $14.99)

Blossom Tales: The Sleeping King – $7.49 (prix de base: $14.99)

Bomber Crew – $3.74 (prix de base: $14.99)

Candleman – $9.99 (prix de base: $14.99)

Children of Morta – $14.73 (prix de base: $21.99)

Chocobo’s Mystery Dungeon Every Buddy! – $19.99 (prix de base: $39.99)

Collection of Mana – $19.99 (prix de base: $39.99)

Conduct Together! – $0.01 (prix de base: $19.99)

CROSSINGQ+ – $0.99 (prix de base: $7.99)

Cube Creator X – $4.99 (prix de base: $19.99)

Donut County – $6.49 (prix de base: $12.99)

Dragon’s Dogma: Dark Arisen – $19.99 (prix de base: $29.99)

Dragon Quest – $3.99 (prix de base: $4.99)

Dragon Quest II: Luminaries of the Legendary Line – $5.19 (prix de base: $6.49)

Dragon Quest III: The Seeds of Salvation – $9.99 (prix de base: $12.49)

Draw a Stickman: Epic 2 – $0.99 (prix de base: $6.99)

Drawful 2 – $0.09 (prix de base: $9.99)

Evoland Legendary Edition – $7.99 (prix de base: $19.99)

Fallen Legion: Rise to Glory – $15.99 (prix de base: $39.99)

Figment – $6.79 (prix de base: $19.99)

Final Fantasy IX – $10.49 (prix de base: $20.99)

Final Fantasy VII – $7.99 (prix de base: $15.99)

Final Fantasy VIII Remastered – $11.99 (prix de base: $19.99)

Final Fantasy X/X-2 HD Remaster – $24.99 (prix de base: $49.99)

Final Fantasy XII: The Zodiac Age – $24.99 (prix de base: $49.99)

Final Fantasy XV Pocket Edition HD – $14.99 (prix de base: $29.99)

Flinthook – $8.99 (prix de base: $14.99)

Forgotton Anne – $7.99 (prix de base: $19.99)

For The King – $12.49 (prix de base: $24.99)

Gear.Club Unlimited – $9.98 (prix de base: $14.90)

God Wars: The Complete Legend – $15.99 (prix de base: $39.99)

Happy Birthdays – $19.99 (prix de base: $39.99)

Hyper Light Drifter: Special Edition – $9.99 (prix de base: $19.99)

Hyper Sentinel – $0.95 (prix de base: $7.99)

I Am Setsuna – $23.99 (prix de base: $39.99)

Incredible Mandy – $10.49 (prix de base: $14.99)

Kid Tripp – $1.99 (prix de base: $3.99)

Knights of Pen & Paper 2 Deluxiest Edition – $6.49 (prix de base: $12.99)

Knights of Pen and Paper Bundle – $11.25 (prix de base: $22.49)

Light Fall – $5.99 (prix de base: $14.99)

Lost Sphear – $29.99 (prix de base: $49.99)

Mega Man 11 – $14.99 (prix de base: $29.99)

Mercenary Kings: Reloaded Edition – $11.99 (prix de base: $19.99)

Mighty Switch Force! Collection – $13.99 (prix de base: $19.99)

Moto Rush GT – $2.99 (prix de base: $14.99)

My Brother Rabbit – $1.49 (prix de base: $14.99)

Nefarious – $4.49 (prix de base: $14.99)

Night in the Woods – $11.99 (prix de base: $19.99)

Northgard – $24.49 (prix de base: $34.99)

Oceanhorn: Monster of Uncharted Seas – $7.49 (prix de base: $14.99)

Octahedron: Transfixed Edition – $6.49 (prix de base: $12.99)

Octopath Traveler – $29.99 (prix de base: $59.99)

Odallus: The Dark Call – $4.07 (prix de base: $11.99)

Okami HD – $11.99 (prix de base: $19.99)

Oniken: Unstoppable Edition & Odallus: The Dark Call Bundle – $5.99 (prix de base: $19.99)

Oniken: Unstoppable Edition – $3.39 (prix de base: $9.99)

Oninaki – $29.99 (prix de base: $49.99)

Penguin Wars – $7.49 (prix de base: $14.99)

Penny-Punching Princess – $15.99 (prix de base: $39.99)

Phantom Doctrine – $1.99 (prix de base: $19.99)

Pinstripe – $2.99 (prix de base: $14.99)

Pirate Pop Plus – $2.49 (prix de base: $4.99)

PixARK – $19.99 (prix de base: $39.99)

Psyvariar Delta – $20.00 (prix de base: $29.99)

Resident Evil 4 – $19.99 (prix de base: $29.99)

Revenge of the Bird King – $0.01 (prix de base: $4.99)

Risk of Rain 2 – $14.99 (prix de base: $29.99)

River City Girls – $20.99 (prix de base: $29.99)

Rogue Aces – $3.24 (prix de base: $12.99)

Romancing SaGa 2 – $14.99 (prix de base: $24.99)

Romancing SaGa 3 – $21.74 (prix de base: $28.99)

Runner3 – $1.99 (prix de base: $19.99)

SaGa Scarlet Grace: Ambitions – $22.49 (prix de base: $29.99)

Serial Cleaner – $1.49 (prix de base: $14.99)

Shakedown: Hawaii – $14.99 (prix de base: $19.99)

Shantae: Half-Genie Hero – $13.99 (prix de base: $19.99)

Shantae: Half-Genie Hero Ultimate Edition – $20.99 (prix de base: $29.99)

Shantae and the Pirate’s Curse – $13.99 (prix de base: $19.99)

Shelter Generations – $7.99 (prix de base: $19.99)

Skellboy – $15.00 (prix de base: $20.00)

Slain: Back From Hell – $4.99 (prix de base: $19.99)

Slayaway Camp: Butcher’s Cut – $4.49 (prix de base: $14.99)

Smoke and Sacrifice – $9.99 (prix de base: $19.99)

Snake Pass – $5.99 (prix de base: $19.99)

SoccerDie: Cosmic Cup – $0.97 (prix de base: $6.99)

Space Dave – $0.99 (prix de base: $4.99)

SpiritSphere DX – $2.00 (prix de base: $10.00)

Star Ocean: First Departure R – $16.79 (prix de base: $20.99)

Star Wars Jedi Knight II: Jedi Outcast – $7.99 (prix de base: $9.99)

Super Blood Hockey – $4.49 (prix de base: $14.99)

Tangledeep – $9.99 (prix de base: $19.99)

Tangle Tower – $14.99 (prix de base: $19.99)

The Caligula Effect: Overdose – $24.99 (prix de base: $49.99)

The Flame in the Flood: Complete Edition – $4.49 (prix de base: $14.99)

The friends of Ringo Ishikawa – $10.49 (prix de base: $14.99)

The Longest Five Minutes – $15.99 (prix de base: $39.99)

The Lost Child – $19.99 (prix de base: $49.99)

The Mummy Demastered – $13.99 (prix de base: $19.99)

The Swindle – $3.74 (prix de base: $14.99)

Toki – $9.98 (prix de base: $14.90)

Touhou Genso Wanderer Reloaded – $24.99 (prix de base: $49.99)

Tumblestone – $2.24 (prix de base: $14.99)

Valfaris – $14.99 (prix de base: $24.99)

Valthirian Arc: Hero School Story – $6.74 (prix de base: $14.99)

Vasara Collection – $0.99 (prix de base: $9.99)

Velocity 2X – $4.99 (prix de base: $19.99)

What Remains of Edith Finch – $13.99 (prix de base: $19.99)

WILL: A Wonderful World – $8.99 (prix de base: $14.99)

Wilmot’s Warehouse – $10.49 (prix de base: $14.99)

World of Final Fantasy Maxima – $19.99 (prix de base: $39.99)

Wulverblade – $3.99 (prix de base: $19.99)

Yomawari: The Long Night Collection – $19.99 (prix de base: $39.99)