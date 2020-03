Encore 11 nouveaux jeux annoncés sur Nintendo Switch

Encore plein de petites annonces intéressantes aujourd’hui.

L’éditeur Atari et le développeur Chequered Ink ont annoncé Pong Quest, une nouvelle version de l’IP classique et reconnue. Le jeu est en cours de développement sur Nintendo Switch et d’autres plateformes et sortira au printemps.

Sky Racket est annoncé sur Nintendo Switch.

Le roguelite Pangeon est annoncé sur Nintendo Switch pour cette année.

Suite à un teaseur très évident, Insane Code a confirmé qu’Overdrive 80’s fait le saut de la 3DS à la Nintendo Switch. Ils n’ont pas encore communiqué de date de sortie précise, mais ils ont l’intention de le lancer au cours du deuxième ou troisième trimestre 2020.

Construction Simulator 2 a déjà été disponible sur Nintendo Switch via l’eShop, et Construction Simulator 3 le sera aussi bientôt. Les fans de construction auront désormais la possibilité de se procurer les deux jeux dans le commerce. Astragon a annoncé qu’un double pack de Construction Simulator 2 & 3 sera bientôt disponible en version physique sur Nintendo Switch, bien que nous n’ayons pas encore de date de sortie. Pour l’instant, le pack vient d’être annoncé pour l’Europe. Il convient également de souligner que si vous souhaitez disposer physiquement de Construction Simulator 3, ce pack de 2 & 3 sera votre seule option.

Random Heroes: Gold Edition sortira le 3 avril sur l’eShop Nintendo Switch pour $5.99.

Kalypso Media annonce l’arrivée du titre Warhammer 40,000: Mechanicus sur la Nintendo Switch le 19 mai au prix de 39.99€.

Prenez la tête de l’armée la plus avancée de l’Imperium, l’Adeptus Mechanicus, dans ce jeu tactique au tour par tour salué par la critique. Chacune de vos décisions définira les missions qui vous attendent, et à terme le destin des troupes sous votre commandement, dans plus de 50 missions conçues à la main comprenant celles du DLC Heretek. Avancez prudemment : le sort de l’Imperium en dépend.

Aeterna : Noctis tente d’être financé sur Kickstarter. Prévu pour un lancement sur Nintendo Switch pour 2021 en cas de succès, Aeterna : Noctis est un jeu de plateforme non linéaire en 2D qui promet une “difficulté abordable mais stimulante” et un “gameplay propre et fluide”. En effet, la page Kickstarter note que ces deux idées constituent la base de l’ensemble du projet. Comme pour la plupart des Metroidvanias, vous trouverez de nombreuses zones à explorer, différentes compétences à débloquer, et bien plus encore. Si cela vous intéresse, vous pouvez vous renseigner sur l’histoire et les mécanismes du jeu sur Kickstarter. Il dispose encore de 28 jours pour gagner environ 60 000 €.

Arrog 尘归尘 vient d’être annoncé sur Nintendo Switch, toujours via l’eShop, pour une sortie en juillet.

Grimvalor arrivera lui la semaine prochaine sur l’eShop, le 7 avril, pour $12.99 / £11.99 / €12.99 / AU$18.99.

Fury Unleashed est un jeu d’action et de plateforme de type roguelite dans lequel chaque ennemi tué fait augmenter ton combo. Atteins certains paliers pour débloquer une résistance aux dégâts et des soins ! Tu peux même tenter de terminer le jeu en un seul combo ultime. Oseras-tu relever le défi ? Le jeu sortira le 8 mai sur Nintendo Switch. Une démo sera même disponible le 8 avril.

Fury Unleashed a été créé en combinant l’inspiration des jeux de plateforme roguelite modernes (comme Dead Cells et Rogue Legacy) et les souvenirs nostalgiques des anciens jeux de plateforme (Contra, Metal Slug). Nous avons passé cinq ans à perfectionner notre création pour que ton expérience soit aussi mémorable que celle que tu as pu ressentir avec les autres titres mentionnés ci-dessus, et nous sommes persuadés que notre jeu ne te décevra pas.





Explore les pages d’un comics prenant vie où l’encre est la ressource la plus précieuse et chaque salle est une case de comics. Découvre pourquoi John Kowalsky, le créateur de la célèbre série Fury Unleashed, fait face à des problèmes de créativité et essaie de lui venir en aide.



Tue tes ennemis rapidement pour déchaîner ta fureur et massacrer tout ce qui entrave ta route sans subir le moindre dégât. Apprends à éviter la moindre erreur et termine le jeu en un seul combo épique !



Choisis entre le mode Difficile qui porte bien son nom (tes talents seront mis à rude épreuve) et le mode Facile (dans lequel tu peux ajuster les paramètres de difficulté comme tu le souhaites). Termine le jeu en mode Difficile pour débloquer l’accès aux modes Incroyable et Légendaire encore plus ardus. Désactive les effets sanglants si tu n’apprécies pas ça ou si de jeunes enfants sont spectateurs. Joue en solo ou avec un ami lors d’une session coopérative en local. Choisis les compétences de ton héros suivant ton style de jeu, modifie son apparence et remplace même son visage par le tien !



Découvre des mondes créés avec un mélange de niveaux conçus à la main et de création procédurale à base d’algorithmes. Choisis les meilleurs objets pour t’aider dans ta progression et débloque des améliorations permanentes à ta mort pour tes prochaines parties.



Joue à travers les pages d’un comics à l’aspect visuel unique et explore le carnet à dessin de son créateur. Apprends à reconnaître la stratégie de chaque ennemi et affronte un total de 40 boss. Le tout est accompagné d’une bande originale épique composée par Adam Skorupa et Krzysztof Wierzynkiewicz, les créateurs des bandes-son de The Witcher, Bulletstorm et Shadow Warrior.