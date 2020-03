Exit the Gungeon (Nintendo Switch) – Le test

Annoncé par Devolver Digital en septembre dernier sur Apple Arcade, Exit the Gungeon est sortie par surprise juste après l’Indie World sur l’eShop de la Nintendo Switch (et sur PC) pour notre plus grand plaisir. Développé par Dodge Roll et Singlecore Games, Exit the Gungeon vient revisiter l’excellent Enter the Gungeon mais en verticalité cette fois-ci. Que vaut ce spin-off explosif ?

Exit the Gungeon est un « bullet hell » qui se déroule après les aventures d’Enter the Gungeon. Seul hic : le Gungeon est devenu un paradoxe et il est en train de s’écrouler, il va donc falloir s’échapper très vite ! Pas le temps de niaiser, une rapide initiation aux bases nous apprend à tirer, esquiver via une roulade qui nous rend invincible le temps de l’animation, sauter, et on est parti pour un premier run. Vous avez le choix entre les quatre personnages du premier jeu : Pilote, Chasseur, Détenu et Marine. Votre arme est bénie au début du jeu par une déesse et de ce fait, elle sera en constante mutation. C’est l’une des nouveautés majeures : si vous brillez au combat, votre puissance de feu sera décuplée grâce à une arme qui changera toutes les 30 secondes environ.

Cette mécanique peut paraître perturbante car il existe différents types d’armes qui n’ont pas toutes la même cadence de tirs. Il arrivera parfois de devoir composer avec ce que l’on a et ça devient très risqué selon l’ennemi ou boss en face. Mais ce système s’inscrit dans la droite lignée du jeu avec des niveaux générés aléatoirement où chaque run sera différent. Cela fonctionne plutôt bien puisque les développeurs ont eu la bonne idée de disposer certaines salles pour souffler et récupérer des bonus ou de l’équipement supplémentaire. La verticalité proposée par le titre fait ses preuves avec certains passages à l’horizontal selon les ascenseurs que l’on emprunte. On se retrouve au milieu des balles, blobs, fantômes, monstres qui tirent à gogo et l’action est frénétique.

Le petit reproche que l’on pourrait faire à ce changement de vue étant par conséquent des niveaux plus restreints dans lesquels il devient moins simple d’esquiver le feu ennemi dans des couloirs si petits et notre santé peut vite tomber. Heureusement que l’on peut compter, en plus de nos armes, sur tout un attirail avec les Ballablancs en dernier recours pour nettoyer la zone des balles et ennemis, mais aussi des coeurs en plus ou des boucliers pour renforcer sa défense. Ce n’est pas le genre de jeu à mettre entre toutes les mains car il y a une courbe de difficulté non négligeable et il faut aimer relancer des runs régulièrement. Cependant, la magie opère très vite avec Exit the Gungeon qui nous pousse à toujours aller plus loin et dans lequel on progresse assez vite. C’est l’expérience acquise qui vous fera progresser.

Certains PNJ rencontrés vous apporteront des améliorations pour votre ascension mais même si l’on perd le côté exploration du premier jeu. Lorsque vous mourrez, l’écran de mort vous indique le temps passé sur le run, le nombre de frags, la dernière zone occupée et toutes les armes et bonus ramassés. Côté arsenal, c’est très varié avec des armes au feeling vraiment bon. Du gros calibre à la mitraillette ou laser mais aussi des armes bien plus loufoque et fun comme une guitare électrique, une ruche d’abeilles ou encore un joystick. Côté bestiaire, on retrouve des ennemis connus et divers boss bien coriaces qui ne vous feront aucun cadeau. Il faudra connaître leurs patterns car certains ne sont vraiment pas évident et envoient des balles dans tous les sens. Il ne faudra pas hésiter à abuser de l’esquive et ballablancs et tenter de trouver une fenêtre de tir.

Quand on pense que le jeu a été pensé à la base pour le mobile avec la version Apple Arcade, on se demande comment cela peut être jouable sur un tel support, notamment lors des combats de boss puisque, même à la manette, on galère déjà à esquiver les différents patterns. Ce n’est pas un reproche, bien au contraire, car les différents boss sont vraiment travaillés mais il y a une réelle courbe de difficulté derrière. Il est difficile d’estimer la durée de vie du titre car il y énormément de salles, d’ennemis, d’armes et d’objets. Comme le premier jeu, vous partez pour plusieurs dizaines d’heures. C’est le jeu idéal pour de courtes sessions et donc la Switch s’y prête à merveille. La frustration est rarement présente sauf pour certaines armes au chargement long ou contre les boss aux patterns douteux mais si l’on meurt, on sait qu’on s’est raté quelque part et on a envie de relancer une petite partie vite fait pour faire mieux et monter toujours plus haut dans le donjon.

On notera enfin que le système de combo donne de meilleurs pistolets plus rapidement pour récompenser les combos mais que, au vu des armes que l’on obtient, ce n’est pas toujours très clair. Un dernier mot sur l’enrobage général du jeu qui contribue énormément au plaisir outre le gameplay et son bestiaire. En effet, Exit the Gungeon brille tout d’abord par son ambiance générale avec des PNJ toujours aussi déjantés. La direction artistique est superbe, colorée et pixélisée comme on aime. Le travail sur les animations est dingue, que ce soit sur toutes les armes et ennemis ou à l’entrée/sortie de certaines salles où tout explose. L’attention portée sur les détails est très agréable et on se sent bien en y jouant. La bande-son par Doseone est excellente et l’ensemble des bruitages en font un cocktail explosif. En terme de portage, rien à redire, le jeu est très propre et tourne à merveille, d’autant que la dernière mise à jour est venu rééquilibrer les choses. Vendu 10€, c’est un très bon rapport qualité/prix pour cette pépite de l’eShop.