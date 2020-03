The Outer Worlds sortira sur Nintendo Switch le 5 juin 2020

Aujourd’hui, Obsidian Entertainement, Virtuos Games et Private Division annoncent la sortie d’une mise à jour pour la version Nintendo Switch de The Outer Worlds, leur RPG récompensé à de nombreuses reprises.

Prévu pour le 5 juin 2020, le jeu sera disponible à la fois sous forme de cartouche physique et en téléchargement numérique. Il s’accompagnera d’un patch de lancement susceptible d’atteindre 6 Go. Ce patch améliore l’expérience de jeu en intégrant des textures haute définition, différentes optimisations du gameplay et plus encore.

Grâce à la Nintendo Switch, les joueurs pourront désormais emmener The Outer Worlds partout avec eux. Rapetissez vos ennemis avec le rayon réducteur ou faites-les tomber sous votre charme grâce à votre charisme inné ; dans The Outer Worlds, les fans jouent comme ils le souhaitent et deviennent les héros (ou les méchants) intergalactiques dont ils ont toujours rêvé.

The Outer Worlds sur Nintendo Switch sera disponible en version physique et en version numérique au prix de 59,99 $ (Prix de vente conseillé).

