Bouncy Bullets (Nintendo Switch) – Le test

Le FPS est un genre sous-représenté sur Switch. Quelques rares jeux, blockbuster comme indés sont présents pour vous faire passer un bon moment. Et c’est ce que Bouncy Bullets essaye de faire maladroitement, dans un univers simple et coloré. Très coloré… Non, vraiment, trop. Focus sur ce jeu édité par Rataliaka Games.

Voir rouge

Disons le tout de suite si vous ne l’avez pas compris dans l’introduction : le jeu est extrêmement coloré, au point d’en faire mal aux yeux. Pas en terme de graphismes, qui, même si ils ne cassent pas trois pattes à un canard, ne sont pas horribles non plus (merci le côté presque cel shading). Non, en réalité, c’est dans le choix des couleurs utilisées que ça pique : du rouge, du bleu, du jaune, toutes très vives, voir flashy. Il faut un temps d’adaptation pour pouvoir s’y faire, mais, entre nous, mieux vaut ne pas être épileptique ou sensible au niveau de la vue.

Passée la réalisation très colorée (l’a-t-on déjà dit ?), on s’attaque au cœur du titre. Le jeu est composé d’un mode de jeu classique, avec des niveaux faciles, et un mode spécial, où vous referez les mêmes niveaux mais en plus difficiles. Dans chaque mode, il y a 42 niveaux au total. Multiplié par deux, ça en fait 84 (et oui, chez Nintendo-Town, en plus des couleurs, on vous fait réviser les maths). Ces derniers sont extrêmement courts, compter à peine une minute pour finir un tableau. Le « plus », c’est qu’il y a un système de Contre-la-montre dans lequel vous pouvez collecter des étoiles en fonction du temps passé à faire un level. Ce petit aspect « meilleur temps » est bienvenu pour un jeu de ce genre.

Rire jaune

On parlait de FPS en introduction, nous y sommes complètement. Le but du jeu est de vous rendre au portail à chaque fin de niveau en un seul morceau. Intégrant un peu de plateforme, vous allez devoir sauter, éviter les obstacles, les pièges et les tirs ennemis pour arriver jusqu’au dit portail. Avec votre arme (qui sera la seule que vous aurez tout le jeu), vous pouvez envoyer des projectiles de deux couleurs différentes. Un projectile rose est efficace contre les obstacles et ennemis roses. De même pour le jaune. À contrario, un projectile rose ne fera rien sur du jaune, et vice-versa. Cet aspect dualité entre les couleurs est intéressant et donne un plus au gameplay assez simple du jeu. Il y a aussi des ennemis de couleur noir contre lesquels il faudra faire rebondir le projectile par terre pour l’éliminer, ainsi que des cubes gris, qui sont inoffensifs. Tirer sur un de ces PNJ vous fera recommencer le niveau depuis le début, tout comme se prendre un projectile ou tomber dans l’eau, ce qui risque d’arriver très souvent !

En effet, le gros problème du soft, c’est au niveau de la maniabilité et de la physique. Votre personnage glisse beaucoup, voir même horriblement. Cela peut-être frustrant pour le joueur hardcore qui souhaite faire le meilleur temps possible. Pour le joueur casual, c’est tout autre chose. Cette physique est tellement à côté de la plaque que cela en devient drôle à en faire couler des larmes de rire, histoire vraie. Joyeux et fun lorsqu’on est accompagné, il efface ce sentiment de frustration sur le court/moyen terme. C’est dommage que le jeu ne soit pas jouable à plusieurs, croyez-nous, ça aurait été une source de bonne rigolade entre potes.

La vie en rose

Nous regrettons vraiment que la physique du jeu nous empêche de nous plonger pleinement dans ce soft. Ça en devient difficile vers la fin, à tel point que même pour son air mignonnet, nous le déconseillons à des joueurs plus jeunes. La bande-son de Bouncy Bullets est à l’image des autres critères : drôle, mais pas impérissable. Plusieurs pistes nous accompagnent au fil des niveaux (ouf !), mais une fois le logiciel quitté, on en oublie tout de suite les mélodies loufoques. Et d’un certain point de vue, tant mieux. On rigole déjà à cause (ou grâce ?) du gameplay, c’est suffisant.