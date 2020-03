Annulation des Championnats Pokémon 2020

La sécurité et le bien-être de nos concurrents, organisateurs, employés, communautés locales et partenaires sont plus que jamais notre priorité et notre préoccupation principale dans nos décisions.

Après examen attentif des recommandations des autorités de santé publique locales, régionales et nationales, ainsi que de l’Organisation Mondiale de la Santé (World Health Organization), de Public Health England et des Centers for Disease Control and Prevention, nous avons pris la difficile décision d’annuler les Championnats Internationaux d’Amérique du Nord 2020 (prévus du 26 au 28 juin à Columbus, Ohio) ainsi que les Championnats du Monde Pokémon 2020 (prévus du 14 au 16 août à Londres, Royaume-Uni).

En raison de l’annulation de ces évènements clés, les Championnats Play! Pokémon 2020 et tous les évènements Play! Pokémon homologués de la saison 2020 sont suspendus jusqu’à nouvel avis. Ceci comprend notamment les Ligues, Clubs, Avant-premières, Défis de Ligue, Coupes de Ligue, tournois de Premier Défi et Midseason Showdowns. Aucun Championship Point ne sera attribué pour le reste de la saison. Tous les points gagnés jusqu’à présent pour les Championnats Pokémon actuels seront conservés pour les Championnats de la saison 2021 de Play! Pokémon. Nous sommes impatients de célébrer le succès de tous nos concurrents dans une version élargie des Championnats du Monde Pokémon 2021 à Londres. Toutes les invitations aux Championnats du Monde Pokémon 2020 seront honorées pour les Championnats du Monde 2021. Nous suivons de près les recommandations et les directives de santé publique des organismes gouvernementaux appropriés pour déterminer quand la reprise des évènements sera sans danger pour nos communautés. Nous travaillons activement sur la finalisation des détails, et nous vous en ferons part dès que possible.

En attendant, nous remercions nos joueurs, fans, organisateurs et professeurs du monde entier pour leur soutien et leur compréhension en ces circonstances exceptionnelles. Les Championnats Internationaux et les Championnats du Monde Pokémon sont des évènements très spéciaux pour nous, et nous savons à quel point ils sont importants pour la communauté Play! Pokémon. Nous apprécions les efforts et le dévouement de tous nos concurrents, professeurs et organisateurs d’évènements durant la saison Play! Pokémon 2020. Nous espérons que l’amitié et l’esprit de communauté qui caractérisent nos fans et ces évènements continueront durant cette période difficile, et que vous prendrez soin les uns des autres. Nous sommes impatients de vous retrouver au plus vite.

Pour plus d’informations sur les évènements Play! Pokémon, consultez Pokemon.fr/PlayPokemon. Si vous avez des questions supplémentaires,