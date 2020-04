Comment créer des comptes eShop US et Jap sur votre Nintendo Switch en quelques clics

« – Oh mais non, la démo est seulement disponible sur l’eShop jap et je ne peux pas l’avoir !!!

– Tu n’as qu’à te créer un compte japonais et même US !

– Comment je fais ça ?

– Je ne sais plus mais NT doit avoir un petit tuto… »

Combien de fois vous vous êtes retrouvés dans cette situation où vous souhaitiez tester une démo d’un jeu disponible sur les eShop étrangers sans savoir comment faire ?

Eh bien nous vous donnons la notice en 3 étapes, c’est cadeau, entre gamers on se serre les coudes !

Pour cela il vous faut :

– Un nouvel utilisateur sur votre Switch

– Une adresse mail valide différente de votre compte actuel

– Un accès à internet

– Votre console Switch/Lite

– PC/tél/tablette

Première étape , connectez-vous sur votre Nintendo Switch/Lite

Allez dans Paramètres de la console, cinquième symbole sous les vignettes de vos jeux.

Sur le volet de gauche, descendez à l’onglet Utilisateurs, puis cliquez sur Ajouter un utilisateur.

Deux propositions s’affichent, dont Créer un nouvel utilisateur, allez dessus pour choisir votre icône qui sera l’avatar de votre compte étranger. Nommez-le comme vous le souhaitez, n’hésitez pas à faire un surnom avec JP ou US dedans pour vous souvenir à quel compte il correspond.

Ça y est, votre nouvel utilisateur est ajouté à votre console, mais nous n’avons pas encore créé un compte Nintendo que nous associerons à ce nouvel utilisateur. Vous pouvez cliquer sur plus tard, le temps d’avoir un nouveau compte.

Seconde étape

Pour ce faire il faut aller ici

Choisissez votre tranche d’âge pour être ensuite dirigé vers un formulaire, remplissez-le en ajustant quelques informations. Le surnom c’est celui du profil fraîchement créé, l’adresse mail faut qu’elle soit différente de votre profil actuel car elle est déjà associée au compte Nintendo. Vous pouvez prendre celle de votre messagerie de votre fournisseur internet ou un gmail, facile et rapide à créer, tout comme depuis laposte.net, bref une adresse différente pour chacun des nouveaux comptes étrangers. Et enfin Pays/Région, c’est ici que votre compte deviendra un profil japonais ou américain. Sélectionnez le pays correspondant au choix de votre eShop que vous souhaitez avoir accès. Ne touchez pas au fuseau horaire qui se met automatiquement sur le choix du pays et acceptez les termes du contrat relatif au compte Nintendo. Voilà, votre nouveau compte est presque créé, cliquez sur continuer, ne fermez pas la page suivante car vous allez recevoir un mail de confirmation sur votre nouvelle adresse mail, d’où la nécessité qu’elle soit valide pour obtenir un code d’authentification qu’il faudra enregistrer sur cette page. Patientez un peu, le mail arrive assez rapidement, sinon regardez dans vos indésirables si vous ne recevez rien ou bien cliquez sur renvoyer un code. Code reçu, activez-le sur cette dernière page et voilà, seconde étape terminée.

Troisième étape

Maintenant, retournez sur votre Switch et allez sur votre nouveau profil. En le sélectionnant, vous êtes automatiquement sur son compte, avec affiché en gros Associer un compte Nintendo, cliquez et ensuite Se connecter avec une adresse e-mail ou un identifiant de connexion, reprenez donc le mail et le mot de passe du nouveau compte et voilà, ce profil est associé à l’eShop japonais ou américain ! À vous les démos gratuites de ces pays ! Vous pouvez d’ailleurs y jouer avec n’importe quel profil, du moment qu’elles sont téléchargées sur la même console. N’hésitez pas à poser vos questions si vous rencontrez des problèmes sur certaines étapes, amusez-vous bien !