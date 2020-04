Devious Dungeon 2 (Nintendo Switch) – Le test

Après un essai réussi avec un premier épisode relativement correct, les développeurs de Wolblyware reviennent avec un second opus. Devious Dungeon 2 est un jeu de plateforme doté d’une atmosphère médiévale bien retranscrite de par son OST, il se place dans la lignée de son aîné.

Votre but est simple : vous infiltrer dans le château de l’Invocateur (appelé The Summoner). On dit que le château contient des trésors qui vont au-delà de votre imagination et de grandes aventures vous attendent derrière ses murs. Cependant, l’invocateur n’est pas fan des invités surprises !

Tuer des monstres, éviter les pièges, collecter du butin, monter de niveau et améliorer votre équipement rythmera votre quotidien. À noter que vous retournerez au village à chacune de vos morts !

Vous vous en doutez, ce ne sera pas une partie de plaisir, nombreux seront vos échecs. Qu’importe, comme tout bon jeu de plateforme exigeant qui se respecte, il n’y a pas de réussite sans échec et vos morts seront nombreuses, elles serviront à renforcer votre équipement (épée, bouclier, armure…).

Même si le scénario est très secondaire (ce qui est bien dommage), on peut se consoler avec un gameplay plutôt efficace demandant timing et précision. Vous incarnez au choix trois personnages : le mage, le guerrier et le voleur. Chacun d’eux possède un gameplay différent et des caractéristiques propres qui modifieront votre façon d’aborder les différents niveaux, en plus votre apparition dans les niveaux est générée aléatoirement.

Il est bon à savoir que Devious Dungeon 2 prévoit trois slots de sauvegarde, vous pourrez donc tester tous les personnages et jouer avec suivant votre envie du moment.

Devious Dungeon 2 ne change pas l’univers du jeu de plateforme :

le stick ou la croix directionnelle pour se mouvoir, une touche de saut et une d’attaque. En revanche le jeu demande de l’attention et un minimum de stratégie car si vous foncez dans le tas, c’est la mort assurée et retour à la case départ. Dans chaque niveau, il vous faut trouver une clé puis la porte qu’elle ouvre afin de passer au stage supérieur. Tous les trois niveaux, vous franchissez une nouvelle zone après avoir vaincu le boss de la zone en cours et chaque mort vous fera revenir à un stage inférieur ; voilà l’essentiel à retenir.

Le titre dispose d’un aspect RPG relativement simple mais bien orchestré. Avec les trésors amassés, vous pourrez opter pour un équipement de meilleure qualité (visuellement perceptible), votre héros pourra également monter de niveau et améliorer l’une des trois statistiques principales : les dégâts, la vie et le critique. Au final, le titre jongle très bien entre ces petites mécaniques de jeu qui, mises bout à bout, permettent de pimenter l’aventure et de customiser son personnage.

Graphiquement parlant, il s’agit d’un jeu rétro orienté « 8-bits ». Si vous êtes allergique à ce parti pris rétro, passez votre chemin, mais il serait dommage de passer à côté du titre à cause de sa partie graphique. Cet aspect rétro colle bien à l’ambiance générale. Néanmoins, bien que varié, le manque de diversité visuelle ne donne pas une grande impression de progression au fil des niveaux. Du coup, on a une impression de “déjà vu” des lieux qui se fait ressentir sur le long terme.

La bande-son est très soignée et apporte une valeur ajoutée à l’ambiance médiévale, mais elle aussi manque de diversité. Peu de musiques composent l’OST et participent à une certaine répétitivité. Enfin, vous pouvez tenter de chasser plusieurs mini-boss cachés dans les diverses zones du château afin de faire le plein de points d’expérience et de pièces d’or dans le but d’upgrade votre héros. Devious Dungeon 2 est une digne suite de son aîné. Pertinent, techniquement correct (avec quelques imprécisions sur les sauts) et proposant une bonne expérience, aussi bien en mode TV qu’en mode nomade ou sur Switch Lite, Devious Dungeon 2 reste un assez bon jeu de plate-forme qui vaut le détour.