Inazuma Eleven: Great Road of Heroes repart à zero et ne sera pas prêt avant 2021

Le développement du prochain jeu de la série Inazuma Eleven semble rencontrer beaucoup de problème depuis 2016. Certains pensaient même que le chantier fut annulé mais selon un récent rapport de Level-5, il semblerait surtout que le projet ait rebooté et ne semble certainement pas prêt avant 2021. Intitulé Inazuma Eleven: Great Road of Heroes, le projet semblait à destination de la Switch et de la PS4. A voir si le reboot garde ce même objectif en attendant de pouvoir donné une date de sortie plus précise, on vous laisse quelques nouveaux détails entourant le projet.

Voici les quelques informations sur Inazume Eleven: Great Road of Heroes que nous avons à ce jour:

– Le projet n’est plus Inazuma Eleven Ares.

– Le titre sera une réécriture du récit du premier jeu sur le Fontball Frontier et Endou

– C’est un remake du premier jeu incorporant des personnages d’Ares et Go. Le tout dans une seule et même Timeline

– Certains éléments clés de ces personnages, leur histoire ainsi que leur personnalité seront gardés.

– Vous pourrez choisir et explorer l’histoire de chacun des personnages du jeu

– On incarne Unmei Sasanami, un nouveau manager qui rejoint Raimon. Notre héros est un amoureux du football depuis sa plus tendre enfance mais suite à un certain traumatisme à l’age de 7 ans, il ne peut plus shooter de ballon. Sa rencontre avec Endou et le rêve du garçon à remporter le tournoi FF réanime sa passion et le motive à rejoindre Raimon en tant que Manager.

– L’objectif est de donné le plus de liberté possible aux joueurs.

– Le projet est un nouveau jeu dont le développement est parti de zero

– Le titre ne sera pas prêt avant 2021 et cela même est incertain. La vraie date de sortie est “Indéterminée”