Persona 5 Scramble The Phantom Strikers en occident? Atlus sonde le terrain…

Les divers sondages du développeur Atlus n’ont pas toujours eu de valeur et n’ont pas non plus toujours abouti à du concret. A titre d’exemple malgré les réponses de nombreux joueurs, Persona 5 The Royal est disponible uniquement sur PS4 à ce jour et beaucoup ne font que pleurer une annonce Switch toujours incertaine. En parlant de Persona 5 The Royal, celui-ci vient d’arriver en Occident et il semblerait qu’Atlus questionne les joueurs de cet opus concernant leur intérêt vis-à-vis d’une localisation de Persona 5 Scramble: The Phantom Strikers. Notre intérêt à nous ici, c’est que cette suite/Spin-off à Persona 5 est également disponible sur Switch au Japon. Dans tous les cas, peu importe les versions Persona 5 Scramble n’est à ce jour pas du tout prévu en Occident et l’attente semble être de mise.