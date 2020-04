The Legend of Heroes: Trails of Cold Steel IV annoncé sur Switch pour 2021

Alors que l’on attend toujours la sortie occidentale sur nos Switch de The Legend of Heroes: Trails of Cold Steel III prévu pour ce 30 Juin, Falcom et l’éditeur NIS America ne perdent pas de temps en annonçant également l’arrivée de The Legend of Heroes: Trails of Cold Steel IV pour 2021 sur Switch. A défaut d’avoir à ce jour le premier et second opus de la série, nous aurons donc le 3ème suivi du dernier titre représentant la conclusion de l’arc Cold Steel. Nous aurons même le droit à une édition “Day One” intitulé “Frontline” à sa sortie accompagnée de divers bonus en plus du jeu. Reste à savoir si ce 4ème jeu sera également traduit en Français comme le 3. En attendant, on vous laisse un visuel de cette édition Frontline et quelques mots de Falcom à propos de ce quatrième opus.

Voici les déclarations de Toshihiro Kondo, producer chez Falcom:

“Ce titre possède une place importante selon nous, il est la fin de la série Cold Steel mais il représente également la moitié d’un long récit commencé avec Trails in the Sky. Nous avons donné de nombreuses pistes depuis Trails in the Sky et tout ce qui concerne l’Empire Erebonia sera révélé ici.”