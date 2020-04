The Turing Test (Nintendo Switch) – Le test

L’eShop de la Switch continue d’être inondé de jeux déjà sortis sur d’autres plates-formes et pour lesquels les éditeurs se disent qu’il y a matière à leur donner un nouveau souffle, une seconde jeunesse. Cela ne fonctionne pas pour tous les jeux, hélas. Qu’en est-il du jeu The Turing Test sorti initialement en 2016 sur PC et Xbox One ?

Dans l’espace personne ne vous entendra crier…

Tout commence dans une station spatiale. Un robot nous réveille et on se rend compte que l’on est seul, ou plutôt seule, car on incarne Ava Turing, une ingénieure en poste dans une station située autour d’une lune de Jupiter. Le jeu se déroule en vue subjective, dans de très beaux décors, à la recherche de nos camarades. Nous allons devoir arpenter des kilomètres de couloirs dans une base lunaire qui semble abandonnée (base lunaire puisqu’on est sur une lune de Jupiter !).

The Turing Test distille des énigmes et des puzzles à résoudre tout au long de la partie, tout en faisant discuter un robot en voix off, d’où son titre. Le jeu est accompagné de musiques douces et planantes, absolument pas intrusives. C’est une chose importante car quand on passe plusieurs minutes à essayer de comprendre la logique tordue des développeurs pour résoudre une énigme, il ne faut pas en plus que la musique vienne nous casser la tête et les oreilles. Les dialogues sont en anglais, mais sous-titrés en français, donc pas de souci de ce côté-là.

…de rage et de désarroi !

La difficulté des puzzles selon votre degré d’accroche à ce genre de jeu pourra vous éclater ou vous frustrer. Il s’agit d’ouvrir des portes à l’aide d’un pistolet à énergie. Il faut trouver de l’énergie pour faire fonctionner les systèmes d’ouverture, déplacer cette énergie en la conservant dans son pistolet, activer certains objets pour débloquer les situations dans lesquelles on se trouve. Si vous avez aimé Portal, vous ne serez pas dépaysé.

À chaque fois que l’on franchit une porte, une nouvelle énigme nous attend. Celles du début sont assez simples et nous indiquent les différents systèmes utilisables : leviers, aimants, géants, interrupteurs. Puis la difficulté des puzzles augmente et les allers-retours ne sont pas rares, tout comme les manipulations multiples pour franchir les obstacles. Tout se fait dans une grande sérénité, car même si on se trouve dans un vaisseau à la Alien, il n’y a pas de monstres tapis dans l’ombre prêts à se jeter sur nous.