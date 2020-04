Top des ventes de la semaine au Japon: provoque une semaine de ventes historique

Je vous propose de faire un petit point sur les ventes de la dernière semaine au Japon (du 23 au 29 mars 2020).

Une belle deuxieme semaine pour Animal Crossing: New Horizons qui cartonne toujours de manière insolante. L’opus est à quelques pas de dépasser les ventes de Mario Kart 8 Deluxe, déjà… Le lancement de One Piece: Pirate Warriors 4 est aussi l’une des belles surprises de la semaine, forcement éclipsé par le mastodonte Animal Crossing.

01./01. [NSW] Animal Crossing: New Horizons # <ETC> (Nintendo) {2020.03.20} (¥5.980) – 727.791 / 2.608.417 (-61%)

02./00. [PS4] One Piece: Pirate Warriors 4 <ACT> (Bandai Namco Games) {2020.03.26} (¥7.800) – 75.998 / NEW

03./00. [NSW] One Piece: Pirate Warriors 4 <ACT> (Bandai Namco Games) {2020.03.26} (¥7.800) – 61.571 / NEW

04./04. [NSW] Pokemon Sword / Shield # <RPG> (Pokemon Co.) {2019.11.15} (¥5.980) – 14.996 / 3.542.524 (-15%)

05./08. [NSW] Ring Fit Adventure <HOB> (Nintendo) {2019.10.18} (¥7.980) – 13.819 / 745.127 (+84%)

06./06. [NSW] Mario Kart 8 Deluxe <RCE> (Nintendo) {2017.04.28} (¥5.980) – 11.577 / 2.840.930 (-4%)

07./03. [NSW] Pokemon Mystery Dungeon: Rescue Team DX <RPG> (Pokemon Co.) {2020.03.06} (¥5.980) – 11.501 / 218.394 (-48%)

08./02. [PS4] Nioh 2 <RPG> (Koei Tecmo) {2020.03.12} (¥7.800) – 11.270 / 129.302 (-57%)

09./07. [NSW] Super Smash Bros. Ultimate # <FTG> (Nintendo) {2018.12.07} (¥7.200) – 10.355 / 3.623.274 (-3%)

10./05. [NSW] Minecraft # <ADV> (Microsoft Game Studios) {2018.06.21} (¥3.600) – 9.908 / 1.331.839 (-18%)

Belle semaine aussi côté hardware alors que la console hybride a toujours du mal à se fournir en stocks, les usines chinoises étant à peine en relance. Cette semaine encore, la Switch Lite sauve les apparences donc, mais même cette version mini commence à avoir des soucis de stocks.