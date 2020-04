Xenoblade Chronicles : Definitive Edition mais sans les amiibo

On apprend aujourd’hui que Xenoblade Chronicles : Definitive Edition ne proposera pas les petits ajouts de la version New 3DS. Le jeu ne proposera pas de mode galerie ni de compatibilité amiibo. Une Definitive Edition de la version Wii du jeu donc.

Xenoblade Chronicles: Definitive Edition : le jeu original Xenoblade Chronicles, qui a marqué les débuts du personnage maintenant célèbre de Shulk, fait son retour sur Nintendo Switch en compagnie d’un épilogue inédit : Xenoblade Chronicles: Un avenir commun. L’édition définitive de ce RPG est plus belle et plus agréable à prendre en main que jamais et voit ses menus et son interface de combat améliorés, ainsi que certaines de ses pistes musicales remastérisées ou bien encore remixées. Immergez-vous pleinement dans la majesté de Xenoblade Chronicles: Definitive Edition lorsque celui-ci arrivera sur Nintendo Switch le 29 mai. Le coffret collector de Xenoblade Chronicles: Definitive Edition sera également disponible à cette même date et inclura : un recueil d’illustrations de 256 pages, un SteelBook, un disque vinyle à l’effigie de la Monado ainsi qu’un poster. Les joueurs souhaitant jouer dès que possible peuvent dès aujourd’hui précharger le jeu depuis le Nintendo eShop et recevoir l’équivalent de 5 % de la valeur de leur achat en points or.