Les soldes de printemps sont disponibles sur l’eShop Nintendo Switch

The Legend of Zelda: Breath of the Wild

Plus de 300 jeux sur l’eShop sont en soldes, avec des réductions allant jusqu’à 80% sur toute la gamme. Nous vous proposons ci-dessous une liste des meilleurs jeux, mais vous pouvez trouver beaucoup d’autres offres en vous rendant dans la boutique en ligne via votre console. Comme vous pouvez le voir, les soldes se poursuivent jusqu’au 19 avril. Nintendo a également soldé les principaux jeux first party comme The Legend of Zelda : Breath of the Wild, Donkey Kong Country : Tropical Freeze, Kirby Star Allies et bien d’autres seront ajoutés la semaine prochaine.

Jeu Solde date limite Bastion (Supergiant Games) -80% 19 avril Mario + Rabbids Kingdom Battle ® (Ubisoft) -75% 19 avril Just Dance 2020 (Ubisoft) -60% 19 avril Hellblade: Senua’s Sacrifice (Ninja Theory) -50% 19 avril Crash Bandicoot N. Sane Trilogy (Activision) -49% 19 avril Spyro Reignited Trilogy (Activision) -49% 19 avril Diablo III: Eternal Collection (Blizzard) -48% 19 avril Darksiders II Deathinitive Edition (THQ Nordic) -40% 19 avril Yooka-Laylee and the Impossible Lair (Team17) -33% 19 avril The Witcher 3: Wild Hunt — Complete Edition (CD PROJEKT) -30% 19 avril Metro: Last Light Redux (Koch Media) -30% 19 avril Metro 2033 Redux (Koch Media) -30% 19 avril Divinity: Original Sin 2 – Definitive Edition (Larian Studios) -30% 19 avril Sonic Mania (SEGA) -30% 19 avril Assassin’s Creed The Rebel Collection (Ubisoft) -30% 19 avril

Les promotions iront jusqu’à -80% sur plus de 300 jeux.

Plus de 300 jeux #NintendoSwitch sont en promotion dans le cadre des offres de printemps du Nintendo #eShop, à partir de jeudi à 15h00 !