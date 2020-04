Retour sur les ventes de One Piece: Pirate Warriors 4 au Japon

One Piece: Pirate Warriors 4 a été lancé au Japon, et les premières ventes confirment qu’on est loin du succès dès début de la série de jeu issues du Manga. Les ventes de la série sont en baisse depuis le lancement des premiers Pirate Warriors, et les choses continuent à se dégrader. Il semble que la pause de 5 ans entre les Pirate Warriors 3 et 4 n’ait pas aidé.

– s’est vendu à 137 569 unités en physique au lancement

– La version PS4 s’est vendue à 75 998 unités, et la version Switch à 61 571 unités

– les débuts de Switch sont les meilleurs que Pirate Warriors ait jamais vus sur une plateforme portable

– la version Switch a dépassé les débuts des versions Vita de One Piece : Pirate Warriors 2 et Pirate Warriors 3

– le premier jeu Pirate Warriors s’est vendu à 627 214 unités sur la PlayStation 3 au lancement

– Pirate Warriors 2 est sorti un an plus tard et a débuté à 269 035 unités sur la PS3 au lancement

– Pirate Warriors 3 est sorti en 2015, et a vendu un total combiné de 119 199 unités sur PS3 et PS4 au lancement