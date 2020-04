Exit the Gungeon prépare sa prochaine mise à jour sur Nintendo Switch

Annoncé par Devolver Digital en septembre dernier sur Apple Arcade, Exit the Gungeon est sortie par surprise juste après l’Indie World sur l’eShop de la Nintendo Switch (et sur PC) pour notre plus grand plaisir. Développé par Dodge Roll et Singlecore Games, Exit the Gungeon vient revisiter l’excellent Enter the Gungeon mais en verticalité cette fois-ci. Un patch (version 2.0.6) arrive bientôt sur Steam, Apple Arcade et Nintendo Switch ! Au moment ou l’on écrit ses lignes, il n’est pas encore sortie sur la console de Nintendo.

Au programme pas mal de bugs seront corrigés mais il y a aura également des modifications et améliorations dans le gameplay selon les armes et bonus acquis en jeu. Le patchnote complet ici. Notre test du jeu est disponible à cette adresse.