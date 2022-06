On commence ce dimanche avec un jeu ludique, Shashingo: Learn Japanese with Photography arrivera cette année sur Nintendo Switch via la boutique en ligne (eShop) de la console hybride.

Le T-RPG Demonschool arrivera lui l’an prochain sur Nintendo Switch.

Lords of Ravage (Seigneurs des Ravages) est annoncé pour la fin d’année.

Devenez le boss de fin du donjon ! Créez votre propre style de jeu en combinant des adeptes de différentes factions dans des combats spectaculaires au tour par tour. Construisez un empire de l’ombre pour trouver un puissant artefact capable de modifier le destin de ce monde. Choisissez votre voie…

On raconte que les heures les plus sombres forgent les véritables héros, mais certains peuvent se retrouver entraînés par cette obscurité dans une voie beaucoup plus facile. Les uns sombrent par avidité, égoïsme et soif de pouvoir, les autres le font par respect d’un sens corrompu du devoir, ne reculant devant rien pour atteindre leurs objectifs ultimes. Quelques élus parmi les plus puissants ont l’honneur douteux d’être proclamés Seigneurs des ravages. Vous allez endosser le manteau d’un de ces Seigneurs sur le point d’être vaincu et rechercher un grand artefact capable de changer le destin de ce monde. Occupez-vous de tous les héros assez courageux ou assez fous pour interférer avec vos projets. Chassez des objets magiques oubliés, forgez de sombres alliances et lancez-vous dans des raids audacieux pour prendre par la force ce que votre cœur désire.

Réglez leur compte aux héros dangereux, en les épuisant lentement avant l’inévitable combat contre le propriétaire du donjon : vous. Ou prenez les choses en main et foulez le champ de bataille pour aider vos sbires moins compétents. Chacun dispose d’une mécanique différente qui complète son thème. En tant que chef de leur faction, ils sont capables de débloquer le plein potentiel de leurs unités grâce à des améliorations uniques.

Affrontez un groupe de héros classiques, un invocateur solitaire, des barbares jumeaux, une expédition militaire entière, chacun ayant ses propres forces et faiblesses définies par sa mécanique de combat et les conditions du champ de bataille. Attaquez des villes, formez de sombres alliances, appropriez-vous des artefacts maudits ou partez à la chasse aux connaissances secrètes. Chaque aspect de votre empire est important et doit être soigneusement équilibré, aucun élément n’est inutile.

Mélangez des unités de différentes factions pour former des combinaisons mortelles. Flétrissez vos ennemis avec des effets de statut, créez un puissant champion qui gagnera les combats tout seul ou déployez une horde de serviteurs immortels. Débloquez plus d’améliorations et d’unités potentielles au fur et à mesure de votre progression. Découvrez des combinaisons plus puissantes et créatives à essayer. Ajoutez plus de flexibilité à vos unités. Le style combine les techniques traditionnelles du pixel art et la technologie moderne. Les visuels, l’éclairage et les effets de haute qualité sont un régal pour les yeux.

Tales of Aravorn: Seasons of the Wolf est disponible depuis hier sur l’eShop de la Nintendo Switch pour 19€99. Il n’est malheureusement disponible qu’en anglais.

Dans ce jeu mêlant visual novel et RPG, vous pouvez incarner Shea ou Althea, les jumeaux du village glacé de Ninim. L’histoire des jumeaux commence un jour comme les autres, lorsque l’un d’eux trouve un jeune loup et décide de l’emmener. Leur voyage épique les mènera dans la ville désertique de Dingirra et dans le port tempétueux de Shacklesplit. Explorez les salles gangrenées par la corruption de Dingirra et affrontez les seigneurs du crime qui en font leur domaine. Naviguez en haute mer et rentrez chez vous sain et sauf ! Choisissez de nouveaux attributs chaque fois que vous passez au niveau supérieur, car chacun d’eux aura un effet déterminant sur vos futurs combats. Le jeu propose 9 classes différentes, chacune avec son propre ensemble de compétences. Affrontez une grande diversité d’ennemis au cours de combats tactiques au tour par tour, et récupérez des objets aléatoires rendant chaque partie unique !

L’éditeur RedDeerGames et le développeur Elsewhere ont annoncé que Gum+, un jeu de réflexion d’inspiration rétro, fera son entrée sur Nintendo Switch. Sa sortie est prévue pour la fin de l’année.

Le jeu de rythme un peu cheulou Project Timi: Sasha’s Curse est annoncé pour 2023 sur Nintendo Switch.

Le deckbuilding Jupiter Moons: Mecha arrivera avant la fin de l’année sur nos consoles.

Choisissez votre mecha, personnalisez votre arsenal et élaborez le deck parfait. Expérimentez avec vos cartes lors d’affrontements tactiques et construisez des decks aux combinaisons puissantes dans cette aventure roguelike !

Personnalisez votre mecha : Choisissez l’ossature de votre mecha. Chaque pilote approche le combat d’une manière différente, que ce soit en choisissant l’option d’assaut orientée mêlée, de tireur discret ou simplement de puissance laser pure. Les ossatures peuvent être améliorées pendant le jeu : en installant de nouveaux équipements ou en optant pour une version supérieure.

Élaborez le deck parfait : Récupérez armes, boucliers et équipements en détruisant vos adversaires au combat. Vos victoires seront récompensées par de nouveaux « joujoux » pour votre mecha, vous permettant de changer votre arsenal pour ajuster votre deck de combat.

Testez votre mecha sur le champ de bataille :

Il y a énormément d’armes et d’objets à découvrir et essayer : lasers, sulfateuses, fusils plasma, canons sniper, épées, marteaux, drones, mines, champs de force, moteurs à réaction… Sans oublier les équipements les plus rares : poings roquettes, fouets, faux, capes, piques mécaniques et mini bombes atomiques !

Appréciez la dimension tactique du combat :

Prédisez les actions ennemies et ajustez votre stratégie à la situation sur le champ de bataille. Flanquez, partez à l’assaut, tendez des embuscades, mettez-vous à couvert ou visez avec précision les composants critiques des ennemis.

Trouvez des synergies puissantes entre les cartes : Découvrez des combinaisons de cartes uniques qui vous donneront l’avantage au combat, ou cherchez celle qui profitera du système de jeu pour vous permettre d’anéantir un boss en un seul coup ou d’éviter tous les dégâts. Mettez aussi vos combos à l’épreuve des niveaux de difficulté les plus élevés.

Protégez l’intégrité de l’ossature de votre mecha : Chacune des parties de l’ossature du mécha dispose de valeurs de vie et d’amure qui lui sont propres.. Équilibrez votre équipement afin que votre deck soit efficace, mais qu’il vous offre également assez de protection. Attention : lorsqu’une de ces parties est détruite, vous ne pouvez plus jouer les cartes associées !

Choisissez votre voie : À vous de choisir comment jouer le plus judicieusement à la campagne. Évitez par exemple les combats qui ne sont pas adaptés à votre arsenal. Prenez des risques plus importants pour de meilleures récompenses, ou contentez-vous de remplir les objectifs. Et découvrez les origines de l’IA alien qui corrompt les machines !

Le populaire jeu de cartes à collectionner Cardfight ! Vanguard ! va faire l’objet d’une nouvelle adaptation en jeu vidéo annoncé par Bushiroad. Il comprendra plus de 1000 cartes de « format standard », et l’histoire sera basée sur la série animée OverDress. Cardfight ! Vanguard Dear Days devrait sortir au Japon cet hiver. Une localisation occidentale semble probable, puisque la nouvelle a été partagée sur le compte Twitter anglais de la franchise.

Slave Zero X est annoncé pour cette année sur Nintendo Switch.

Slave Zero est sorti à l’origine en 1999. Ce nouveau titre est confirmé comme étant une préquelle et est basé sur les dessins conceptuels du titre précédent. Selon Ziggurat, « la vision originale de Slave Zero n’a pas pu se concrétiser en raison du budget et du temps de développement », mais cette vision originale est en train de prendre vie. Slave Zero X contiendra « une action en 2D à défilement latéral où les joueurs enchaînent des combos brutaux tout en traversant un monde dangereux en 2,5D ». Les joueurs enfileront une combinaison biologique mortelle et combattront les forces du maléfique SovKhan. De nombreux modes sont prévus.

Après Superola and the Lost Burgers, Superola Championship Edition arrivera le 14 juillet sur Nintendo Switch.

L’éditeur GameMill Entertainment et le développeur Team6 Game Studios ont annoncé aujourd’hui NHRA : Speed For All, un jeu vidéo de dragsters basé sur la plus grande organisation de courses automobiles au monde. Le jeu sera disponible le 26 aout prochain.

NHRA : Speed For All sera proposé en éditions Deluxe et Ultimate, au prix de 59,99 $ et 79,99 $ respectivement. Ces éditions spéciales contiennent à la fois le jeu de base et des modèles de véhicules supplémentaires spécialement conçus, des combinaisons de pilotes, des transporteurs de véhicules et des parachutes. L’édition Deluxe comprend également le pack bonus John Force Racing, qui permet aux joueurs de contrôler l’équipe du légendaire coureur John Force. L’édition Ultimate contient tout ce qui se trouve dans l’édition Deluxe plus le pack Battle Ready, le pack Moonshot, le pack Electro Blitz et le pack Nitro Fire – c’est le seul moyen d’obtenir ces packs.

Why Pizza? arrive le 22 juin prochain pour 4€99.

Vous êtes l’un des livreurs d’une pizzeria et le mot d’ordre est : dépêchez-vous ou la pizza va refroidir ! Why pizza? est à la fois un jeu de plateforme, un casse-tête physique et un simulateur de livraison. Vous devez livrer des pizzas, être payé et survivre toute la journée. Si vous n’avez pas assez d’argent, vous perdrez votre maison, votre subsistance et votre vie, alors soyez prudent et bossez dur ! Au menu : des personnages loufoques, des niveaux amusants et de la pizza bien chaude.