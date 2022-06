Dangen Entertainment annonce sur Nintendo Switch Dungeon Drafters.

Le projet avait été initialement confirmé pour la Switch en 2020. Les fans ont contribué à faire avancer le jeu en production grâce à leur soutien financier sur Kickstarter. Dungeon Drafters est une aventure de donjon mystère qui se déroule dans un monde où la magie est faite de cartes, et les cartes sont magiques. Les joueurs devront naviguer dans des ruines anciennes, piller des cartes rares et utiliser des combos astucieux pour vaincre leurs ennemis et construire le deck de sorts légendaires qui pourrait sauver le monde.

REDO! est un metroidvania à l’ambiance sombre, solitaire et méditative.Il arrivera sur Nintendo Switch le 22 juin pour 9€99.

REDO! vous fait incarner une jeune femme en quête des restes d’un monde dystopique envahi par des biomachines. Présenté dans un format ouvert, non linéaire, le jeu propose une histoire lugubre et mystérieuse, avec les ruines d’une ville sépulcrale en toile de fond, où tout est interconnecté. Le combat méthodique nécessite de trouver un équilibre entre la neutralisation des ennemis terrifiants (en les rendant moins agressifs pour mieux les frapper) et des attaques furieuses pour les éliminer le plus vite possible. Pour survivre dans ce monde où l’humanité s’est éteinte, le joueur dispose d’un arsenal d’armes et d’un éventail d’objets, qu’il s’agisse de lames énergétiques, de boucliers antiémeutes ou de lance-missiles. Les biomachines difformes peuplant le monde solitaire de REDO! sont capables de cracher du feu, de l’électricité ou du plasma corrosif. Vous aurez besoin de tous les outils possibles pour aller jusqu’au bout de l’aventure.

Un savoir profond et énigmatique laissé par les ultimes survivants de l’humanité

Un large éventail d’armes et d’objets ayant chacun leur utilité

Une vase métropole à explorer dans un monde ouvert et à l’agonie

Plus d’une dizaine de types d’ennemis terrifiants, difformes et uniques

Des mécaniques de metroidvania croisées avec Dark Souls pour un équilibre entre létalité et endurance

Entre 7 et 12 heures de jeu

The Wizard and The Slug est disponible sur la boutique en ligne (eShop) de la console hybride depuis hier pour 4€99.

Une sorcière fugitive fait la connaissance d’une limace et une improbable amitié naît de cette rencontre. Ensemble, ces deux aventurières traversent un monde insolite et percent le mystère qui plane sur une malédiction ancienne. Vous incarnez la limace la plus rapide et la plus agile de l’histoire des jeux vidéo, ainsi que sa compagne d’aventure, une sorcière jeteuse de sorts. Sautez, foncez et tirez dans ce jeu de plates-formes et d’action en 2D doté d’un système de santé unique et d’un mode Assist conçu pour améliorer l’accessibilité. À la fois amusant et épique, ce jeu de plates-formes et d’action décalé offre un gameplay particulièrement original et divertissant.

Alors que APICO a déjà fait son apparition sur PC, l’éditeur Whitethorn Games et le développeur TNgineers ont annoncé qu’ils allaient sortir le titre sur Nintendo Switch. La simulation d’apiculture sortira le 7 juillet 2022, avec un jeu multiplateforme.

APICO est un jeu de simulation relaxant où vous pouvez élever, collecter et préserver des abeilles ! Dans une variété d’habitats luxuriants, APICO combine la collecte de ressources, la biologie et l’apiculture avec un mélange d’éléments réels et fantastiques. Présentant une variété d’habitats luxuriants, APICO combine des mini-jeux de collecte de ressources, de biologie, d’apiculture et de floriculture avec un mélange d’éléments réels et fantastiques. Au cours de votre périple, vous découvrirez des espèces disparues, croiserez de nouveaux types d’abeilles et contribuerez à restaurer la population d’abeilles sur les îles.

On a enfin une date pour Miss Kobayashi’s Dragon Maid: Burst Forth!! Choro-gon Breath sur Nintendo Switch en occident. En Amérique du Nord et en Europe, le titre sera disponible le 25 août 2022. Dragon Maid de Mlle Kobayashi : Burst Forth !! Choro-gon Breath est sorti sur Switch au Japon en mars dernier. Il s’agit d’un shoot’em up léger dans lequel les dragons et Miss Kobayashi doivent combiner leurs pouvoirs pour s’échapper après avoir été enlevés par un PC maudit.

Aujourd’hui, l’éditeur Gravity Game Arise et le développeur Dreamnauts Studios ont annoncé qu’ils allaient porter Grid Force : Mask of the Goddess sur Nintendo Switch. La sortie est prévue pour le 11 août 2022. Grid Force : Mask of the Goddess est un RPG de type bullet-hell basé sur une grille. Il présente un casting diversifié, des combats rapides comme l’éclair et une histoire profonde qui s’adapte aux choix des joueurs.

Sortie surprise pour Delivery From the Pain ce jeudi à 12€99. Le jeu est bien en Français.

En 201x, un institut de recherche sur le cancer annonce avoir trouvé la clef de l’éternité. En réponse à cette avancée, Faith Energy Company a développé une start-up axée sur la vaccination, le “Plan humain X.” Cependant, le vaccin échoua, avec des résultats désastreux: Tous les humains infectés se transformèrent en zombies. L’endroit où vous viviez fût sévèrement touché. Pour survivre et dévoiler au grand jour la conspiration concernant le plan humain X, votre voyage commence. Durant vos excursions, vous rencontrez la pauvreté, Une mère magnifique et sa fille dans le poste de police, Le docteur à l’hôpital Smith, le menteur rusé, l’handicapé mental et physique, la femme jalouse, et les jumeaux aux personnalités opposées. Voulez-vos les voir tous survivre à la fin? A quel prix? Quels secrets allez-vous découvrir dans les cassettes abandonnées, journaux, magasines et fichiers que vous trouverez tout au long de votre chemin? Découvrirez-vous le secret de la sagesse ET découvrirez-vous le mot de passe nécessaire à votre fuite ?

Midnight Fight Express sortira le 23 aout prochain sur Nintendo Switch.

Un ancien membre de la pègre est ramené dans « la vie » par un mystérieux drone pour empêcher une prise de pouvoir criminelle sur la ville avant le lever du soleil. Un héros inattendu surgit dans la nuit la plus sombre de la ville. Vous êtes Babyface, un ancien membre de la pègre ramené dans « la vie » par un mystérieux drone. Votre mission relève de l’impossible : combattre des ennemis pour empêcher une prise de pouvoir criminelle sur la ville avant le lever du soleil. Livrez-vous à des bagarres brutales et frénétiques, en utilisant l’environnement et des techniques de combat de rue. Améliorez vos capacités pour neutraliser tous les imbéciles, hommes de main et seigneurs du crime qui vous attaquent sans cesse.

Combat digne d’un blockbuster

Affrontez des vagues d’ennemis avec la subtilité d’un maître de films d’action. Frappez, esquivez, contrez et achevez vos ennemis dans un combat fluide et viscéral, comprenant des animations en motion-capture réalisées par l’animateur et cascadeur Eric Jacobus. Vous pouvez personnaliser les niveaux de difficulté pour diriger l’action selon vos préférences. M Maîtrise des arts martiaux Montez en niveau, progressez et choisissez dans un arbre de compétences tentaculaires pour utiliser un nombre vertigineux de techniques de combat dévastatrices. Développez votre propre style et maîtrisez des combos incroyables qui surprendront les criminels.

Complétez vos attaques de combat rapproché avec des couteaux, haches et masses. Équipez-vous de divers pistolets, fusils et explosifs. Transformez tout en armes, du mobilier aux ventouses pour toilettes. Profitez du monde urbain qui vous entoure pour réaliser des éliminations de plus en plus incroyables et nettoyer les rues. Garde-robe du guerrier de rue Personnalisez l’apparence de votre personnage et déverrouillez une grande variété d’options cosmétiques de l’ultra charmant au méga excentrique. Déverrouillez plus de 150 vêtements, équipez-vous de skins pour vous et votre allié IA, Droney, et faites forte impression lors de vos combats pour sauver la ville.

Battez-vous dans les 41 niveaux faits main de la ville sur le rythme de la bande-son vibrante et entraînante de l’artiste Noisecream, et canalisez l’énergie nocturne continue de la métropole. Le combat ne s’arrête jamais Refaites les missions pour accomplir des défis, déverrouillez des récompenses et montrez à tout le monde dans le classement qui règne sur les rues. Créez votre version director’s cut de l’action avec des paramètres qui vous permettent de personnaliser les types d’ennemis, les armes, et autres.

SCHiM est annoncé sur Nintendo Switch.

Dans SCHiM, vous devez sauter d’une ombre à une autre au sein d’un environnement complexe et vivant. Ce jeu de plateforme en 3D s’inspire des concepts de la lumière et de l’animation et les injecte directement dans son gameplay afin d’offrir une expérience vidéoludique unique en son genre.

Ustwo Games, l’équipe qui a créé Monument Valley, a révélé son prochain projet. Le jeu s’intitule DESTA : The Memories Between et sera disponible sur Nintendo Switch dans un avenir pas trop lointain. DESTA : The Memories Between est un jeu de tactique au tour par tour avec un soupçon de simulation sportive, et l’expérience porte sur les rêves, les peurs et le fait de grandir. Inspiré par des titres comme Hades, Into the Breach et Inception, Desta est le titre le plus profond, le plus ambitieux et le plus rejouable d’ustwo games à ce jour, mais avec tout le cœur et la facilité d’approche qui font la réputation du studio londonien.

Bear and Breakfast sortira le 28 juillet prochain.

Dans Bear and Breakfast, un jeu d’aventure et de gestion tranquille, incarnez un ours au bon cœur et essayez de gérer un bed and breakfast dans les bois. Hank et ses amis trouvent une cabane abandonnée et, à grand renfort d’ingéniosité adolescente, décident d’en faire un bed and breakfast pour gagner de l’argent avec les touristes. Votre affaire prend de l’ampleur, tout comme le mystère de la forêt, et Hank ne tarde pas à découvrir une histoire encore plus dense que la forêt.

Michael Frei et Raphaël Munoz ont annoncé Time Flies sur Nintendo Switch. Le jeu, qui est produit par Playables, est une courte expérience destinée à réfléchir sur notre temps limité dans ce monde.

Severed Steel sortira le 21 juillet. La version Switch comprendra tout le contenu de base du jeu actuellement proposé dans la version PC : Les modes Campagne, Combat aérien et Nouvelle partie +, 42 niveaux, 27 armes, 5 canons à bras et 22 mutateurs de modification du jeu. En revanche, l’éditeur de niveaux ne sera pas inclus. Le jeu sera disponible physiquement ainsi qu’en version numérique via l’eShop.

Un FPS solo aussi stylé que viscéral avec un système fluide d’étourdissement, des environnements destructibles, des ralentis à l’excès, une protagoniste unique à un bras et une bande-son électro sombre.

Arc System Works a dévoilé un jeu d’exploitation minière dans le style de Dig Dug, et il s’appelle Ground Divers. Et le mieux, c’est que c’est pour bientôt ! Ce titre arrivera sur Switch le 30 juin 2022. En prime, le chanteur de la célèbre chanson d’ouverture Cha-La-Head-Cha-La de Dragon Ball Z, Hironobu Kageyama, interprète la chanson thème de Ground Divers.

No Place for Bravery a désormais une date de sortie. Le RPG d’action top-down sera lancé le 22 septembre, ont révélé aujourd’hui l’éditeur Ysbryd Games et le développeur Glitch Factory. No Place for Bravery était initialement prévu pour le quatrième trimestre 2021. Cependant, sa sortie a été reportée au troisième trimestre 2022.

Le jeu d’aventure Monorail Stories est prévu sur Nintendo Switch,. Le lancement est prévu pour le quatrième trimestre 2022.

Monorail Stories se concentre sur des choses extraordinaires qui arrivent à des gens ordinaires. L’histoire tourne autour de Silvie et Ahmal, originaires de la ville de M et de la ville de L. Bien qu’ils ne se connaissent pas et qu’ils fassent la navette entre les deux villes chaque jour à des heures différentes, ils influencent la vie de l’autre à travers le monorail qu’ils partagent chaque jour. Silvie et Ahmal « choisissent à qui parler dans le monorail, comment traiter leurs compagnons de voyage et ce qu’ils doivent faire lorsque le monorail passe au-dessus de la baie ». Les joueurs pourront créer différentes histoires dans Monorail Stories, ce qui aura un impact sur « l’histoire partagée qu’ils habitent ». Des fins multiples sont prévues pour les deux personnages. Il est possible de jouer le jeu seul ou de vivre l’histoire non linéaire à travers le mode multijoueur asynchrone avec un ami. Le jeu comprend également un mode Saison, qui permet aux joueurs de créer un nouveau personnage et de découvrir la ville sous un autre angle. De nouveaux contenus et histoires seront disponibles à intervalles réguliers.

Ship of Fools est un jeu coopératif de type roguelite. Prenez le large, préparez les canons et affrontez des monstres sur les mers agitées de l’Archipel. Serez-vous assez siphonné pour empêcher l’Aquapocalypse ? Ship of Fools sera disponible sur Nintendo Switch plus tard en 2021.

Ship of Fools est un jeu coopératif de type roguelite dans lequel vous incarnez les Fools, les seules créatures assez folles pour braver la mer. Une tempête de malveillance et de corruption approche à grands pas, mais le Grand Phare qui protégeait jadis l’Archipel n’est plus en état. Montez à bord du Stormstrider et partez à la conquête des mers avec votre équipage. Préparez les canons, hissez la grand-voile et protégez votre navire face à divers monstres marins au cours de vos aventures. Défendez votre foyer contre la terrible Aquapocalypse. Pour faire simple, Ship of Fools est un jeu où vous devez défendre votre navire face à des monstres marins à l’aide de vos puissants canons. Inspiré par les roguelites modernes et pensé pour la coop, ce jeu vous propose de prendre part à des batailles navales incroyables aux côtés d’un ami. Débloquez des babioles et des artefacts pour sauver le monde d’un désastre imminent. Puisque le jeu met l’accent sur la coop, votre travail d’équipe sera très certainement mis à l’épreuve lorsque vous affronterez les horribles créatures de la tempête dans des batailles effrénées. Travaillez de concert pour défendre et réparer le navire, combinez les effets des objets pour des résultats stupéfiants et surveillez les arrières de votre équipier pour assurer votre survie à tous les deux. Découvrez des trésors perdus et des boutiques isolées sur les îles de l’Archipel, tout en planifiant vos déplacements avec soin ! Alors que vous voguez sur les flots, la Tempête Éternelle évolue et entrave vos déplacements, ce qui vous oblige à adapter vos trajets en conséquence. C’est à vous de décider du moment opportun pour explorer les entrailles de la tempête. Bien que Ship of Fools vous propose de vivre ses aventures à deux, rien ne vous empêche de naviguer en solo sur les eaux dangereuses de l’Archipel pour récolter toute la gloire. Parfois, mieux vaut être seul que d’avoir un équipage médiocre ! Faites votre choix parmi de nombreux Fools, découvrez des objets uniques, participez à des affrontements sensationnels et explorez une pléthore d’îles. Chaque aventure promet d’être riche en expérience. Persévérez et repartez en mer pour venir enfin à bout des monstres des profondeurs.

L’éditeur Crytivo et le développeur Super Zoo Story Team ont annoncé aujourd’hui que Super Zoo Story, un simulateur de zoo en monde ouvert avec des éléments de RPG, est en préparation pour une sortie sur la Nintendo Switch. Le projet vise un lancement en 2023.

Tyrant’s Blessing sortira cet été sur Nintendo Switch.

Le Tyran a transformé Tyberia en un paradis exempt de guerre, de souffrance et de mort. Car presque tout le monde a été transformé en mort-vivant. Prenez la tête des derniers guerriers survivants dans des batailles tactiques au tour par tour et repoussez l’armée des morts dans la mer !

Le Tyran est apparu en Tyberia en promettant un paradis sans guerre, sans souffrance… et sans mort. Pour entrer dans son paradis, les Tybériens n’avaient qu’à mourir aux mains de son armée de défunts. La guerre s’est terminée avant même d’avoir commencé. Des milliers de personnes ont péri dans le sillage du Tyran, avant d’être ramenés dans son giron en tant que serviteurs indéfectibles, liés par la magie. Les quelques guerriers encore en vie sont éparpillés dans ce qui reste de leur royaume, cherchant inlassablement un moyen de retourner la situation contre le tyrannique Tyran. Menez leur vague de soulèvement, vainquez l’armée des morts et repoussez le monstrueux seigneur dans les profondeurs de la mer d’où il est venu. Tyrant’s Blessing est un jeu tactique au tour par tour où votre aptitude à planifier, à vous adapter et à établir une stratégie est plus importante que d’optimiser vos unités ou de trouver l’arme la plus tranchante du lot. Choisissez chaque jour de nouvelles batailles, faites des choix difficiles et utilisez intelligemment les atouts de ces insurgés habillés de haillons pour vaincre les hordes de morts-vivants. Vous aurez peut-être une chance de ramener la vie à Tyberia.

Chaque jour est un combat pour la survie

Avant de mener bataille contre les légions du Tyran, vous devrez vous assurer de vivre assez longtemps pour reconquérir l’Île.

Choisissez entre vous battre, sauver les vivants des morts-vivants ou économiser vos forces. Chaque décision est cruciale pour l’avenir de la rébellion.

Tout au long de votre périple à travers Tyberia, vous ferez des rencontres aléatoires qui vous pousseront à prendre des décisions difficiles. Vous mettrez-vous en travers de la route de bandits de grand chemin tout en risquant la vie de vos hommes ? Sauverez-vous un enfant, au risque de perdre du temps et des ressources ? Seuls votre morale et vos idéaux vous donneront la réponse.

Choisissez soigneusement votre équipe de héros. Screeg, le vieux sorcier qui conseille la rébellion, ne peut téléporter que trois héros et un familier à la fois : Enverrez-vous vos guerriers d’élites ? Ou de nouvelles lames à entraîner ? Seront-ils à la hauteur ? En assumerez-vous les conséquences ?

Chaque bataille est un risque

Le Tyran ne peut être vaincu sans détruire son armée de morts-vivants. Cependant, frapper l’ennemi aussi fort que possible ne suffira pas pour remporter la victoire.

Analysez la mêlée et planifiez en conséquence. Placez les guerriers autour du champ de bataille pour conserver un avantage stratégique.

Restez toujours attentif à votre environnement : faites voler la poussière pour aveugler vos ennemis, sautez par-dessus des pierres ou cachez-vous dans des buissons pour éviter les attaques ennemies.

Attention à l’ennemi : chaque attaque est prévisible, mais faites attention, car chaque déplacement génère une ombre. Ce vestige de personnage peut toujours être attaqué s’il n’y a aucun moyen de l’éviter…

Renversez les ennemis et les obstacles, protégez les héros les plus faibles avec ceux qui peuvent encaisser les dégâts, et enchaînez de puissantes attaques élémentaires en tirant avantage de l’environnement. La force brute est viable, mais il vaut mieux combattre intelligemment que durement.

Chaque jour un nouveau risque

Chacun de vos héros a sa propre personnalité, ses propriétés et ses capacités. Qui choisirez-vous de mettre en danger ?