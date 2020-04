Virtuos déjà prêt à sortir sur Nintendo Switch des jeux Ps5 et Xbox One X

Virtuos a contribué aux portages d’un certain nombre de jeux sur Nintendo Switch au cours des dernières années. Des jeux comme Final Fantasy XII: The Zodiac Age, Dark Souls: Remastered, Starlink: Battle for Atlas ou encore, en ce moment, The Outer Worlds. Avec l’arrivée de nouvelles consoles plus tard en 2020, les portages de Virtuos se développeront.

Dans une interview avec Maxi-Geek, Elijah Freeman, du studio, a déclaré que Virtuos était en mesure de proposer des jeux Xbox Series X et PlayStation 5 sur Switch. Il a déclaré au site :

«Nous pensons que 2020 sera l’année du développement centré sur le jeu, où les joueurs s’attendront en standard à une cohérence d’expérience avec leurs jeux préférés. Avec le lancement de la nouvelle Xbox Series X et de la PlayStation 5 cette année, les développeurs doivent élaborer des stratégies et planifier une expérience de jeu cohérente sur toutes les plateformes. Chez Virtuos, nous sommes chargés et pleins de talents prêts à aider aux portages de ces nouveaux jeux sur la Nintendo Switch.»