Nintendo a vendu 3 millions de jeux Nintendo Switch rien qu’en mars au Japon

Famitsu a partagé son rapport mensuel sur les ventes de jeux vidéo au Japon, qui couvre cette fois-ci le mois de mars 2020 (pour être plus précis, la période allant du 24 février au 29 mars, soit 5 semaines au total).

Animal Crossing : New Horizons a été le jeu le plus vendu en mars, et de loin : il s’est vendu à 2 608 417 unités rien qu’en physique, soit près de 5 fois plus que tous les autres jeux du Top 5 réunis. Il ne faudra pas longtemps pour qu’il finisse par dépasser le jeu actuellement le plus vendu sur Nintendo Switch (Super Smash Bros. Ultimate, qui se vend actuellement à 3 623 000 unités).

Animal Crossing : New Horizons a également connu une deuxième semaine bien meilleure que celle d’Animal Crossing : New Leaf (137 000 unités vendues en 2012), et il devrait donc continuer à battre des records de vente dans les semaines et les mois à venir.

Pokémon Mystery Dungeon: Rescue Team DX est loin derrière avec “seulement” 218 394 unités vendues, ce qui est loin d’être une mauvaise performance pour un remake… bien au contraire !

[NSW] Animal Crossing: New Horizons (Nintendo): 2 608 417 units sold [NSW] Pokémon Mystery Dungeon: Rescue Team DX (The Pokémon Company): 218 394 units sold [PS4] Ni-Oh 2 (Koei-Tecmo): 129 302 units sold [NSW] Pokémon Sword and Shield (The Pokémon Company): 96 736 units sold [PS4] One Piece: Pirate Warriors 4 (Bandai-Namco): 75 998 units sold

Une fois de plus, Nintendo a été l’éditeur le plus prospère du Japon, avec plus de 3 millions de console vendues. Même sans Animal Crossing : New Horizons, Nintendo aurait terminé à la première place, grâce à la force de ses titres. The Pokémon Company est classé n°2 grâce à l’excellent début de Pokémon Donjon Mystère : Rescue Team DX, et les ventes régulières de Pokémon Épée et Bouclier (en très légère hausse par rapport à février).

Enfin, Bandai-Namco est n°3, en grande partie grâce à One Piece: Pirate Warriors 4

Nintendo: 3 044 000 units sold The Pokémon Company: 334 000 units sold Bandai-Namco: 253 000 units sold

Sur le plan hardware, la Nintendo Switch a franchi une nouvelle étape, à peine un mois après la précédente : 13 millions de consoles vendues depuis le lancement (un peu plus de 3 ans après le lancement). C’est dû au lancement d’Animal Crossing : New Horizons, l’offre spéciale et la nouvelle couleur Coral de la Nintendo Switch Lite, qui ont provoqué une augmentation massive des ventes : elles sont passées de 298 865 unités à 836 094 unités vendues.

Famitsu souligne également que la Nintendo Switch a maintenant complètement dépassé les ventes de la Wii (12 748 000 unités LTD).