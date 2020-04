Tour d’actualité Nintendo Switch: 10 nouveaux jeux annoncés, dates, versions physiques, maj, etc.

Il y a de quoi faire aujourd’hui.

On commence avec Wired Productions et KeokeN Interactive qui dévoilent un nouveau trailer pour Deliver Us the Moon. Le jeu arrive sur Nintendo Switch cette année.

SNK a mis à jour SAMURAI SPIRITS (SAMURAI SHODOWN) à la version 1.72 qui ne fait que “corriger un bug dans les batailles” sans plus de précisions.

Chorus Worldwide devrait annoncer deux nouveaux titres dans le courant du mois, dont au moins un devrait plaire aux fans de Coffee Talk ! Aucune indication de plateforme(s) pour l’instant, mais nous vous tiendrons au courant !

Sega annonce deux nouveaux packs en DLC pour son jeu Hatsune Miku: Project Diva Mega Mix sur Nintendo Switch pour le 13 avril 2020 au Japon à un prix respectif de 990 Yens (environ 8.40€), ces deux packs seront également disponibles dans le « Music Pack Season Pass » qui comprend les six packs de musiques, le tout pour un prix de 4.950 Yens soit environ 42€.

“World’s End Umbrella” (music and lyrics by Hachi)

“Koisuru VOC@LOID” (music and lyrics by Oster Project)

“Kami Kyoku” (music and lyrics by Onyuu-P) “Yellow” (music and lyrics by kz – livetune)

“Negaposi*Continues” (music and lyrics by Sasakure.UK)

“Sing & Smile” (music and lyrics by Re:nG)

“Uta ni Katachi wa Nai Keredo” (music and lyrics by Doriko)

“Dear” (music and lyrics by 19-iku-)

“Dou Iu Koto na no!?” (music and lyrics by Kuchibashi-P)

“Clover Club” (music and lyrics by Yuuyu)

“Rin-chan Nau!” (music by Owata-P, lyrics by Sezu)

“Shinkai City Underground” (music and lyrics by TanakaB)

Le développeur Matt Dabrowski annonce plancher sur une suite à son jeu Streets of Rogue, qui lui a pris plus de six années de travail. Évoquant la possibilité d’un monde ouvert et de nouveaux systèmes de jeu, le jeu devrait prendre moins de temps à sortir cette fois.

Une publicité teaser de 15 secondes pour le prochain RPG Shadowverse Champions Battle de Cygames qui devrait sortir sur Nintendo Switch en 2020.

Voici la box US de Story of Seasons: Friends of Mineral Town sur Nintendo Switch.

Zordix a annoncé que Ponpu, un jeu frénétique à quatre joueurs développé par Purple Tree Studio, sortira en juin en Europe et en Amérique du Nord.

Les studios Armor Games ont annoncé leur dernier jeu pour Nintendo Switch : Jet Lancer. Il sortira le 12 mai en Europe et en Amérique du Nord.

Voici une vidéo de Nintendo of America présentant certains des jeux indépendants qui étaient jouables à PAX East 2020 le mois dernier :

Null Drifter sortira bientôt sur Nintendo Switch. Eastasiasoft a annoncé le nouveau titre aujourd’hui, mais n’a pas communiqué de date de sortie exacte, mais on à un prix: $4.99 / €4.99.

Blind Men sortira sur Nintendo Switch grâce à Ratalaika le 14 avril 2020. Le jeu coûte 5 $ et occupe 182 Mo d’espace.

Maid of Sker a tranquillement disparu de sa fenêtre de sortie Q3 2019 l’année dernière, mais nous avons maintenant une mise à jour sur le jeu d’horreur de survie à la première personne. Perp Games, la société chargée de la distribution physique, a récemment partagé le boxart. Maid of Sker est maintenant en bonne voie pour cet été.

Ground Control Studios sortira le puzzle ZHED sur l’eShop de la Nintendo Switch la semaine prochaine, a annoncé aujourd’hui le développeur. Si vous souhaitez voir ce que le jeu a à offrir, une démo peut être téléchargée dès maintenant. ZHED propose l’utilisation de l’écran tactile de la Nintendo Switch. Selon Ground Control Studios, les joueurs peuvent s’attendre à des puzzles et des fonctionnalités exclusives à la console à l’avenir, comme des mécanismes de jeu et des modes de jeu supplémentaires. ZHED doit sortir le 16 avril pour 3,25 $.

OMG Police: Car Chase TV Simulator sortira sur Nintendo Switch via l’eShop. Il est en précommande à un prix de 2.49€ au lieu de 4.99€, sa sortie est prévue le 27 avril 2020 en Europe.

Il s’agit d’un jeu d’action où vous fuyez la police tout en faisant partie des nouvelles de Chase TV. Choisissez l’un des deux endroits les plus puissants: Los Angeles et la base militaire Area 51 au Nevada (attention aux OVNIS). Votre tâche est de survivre le plus longtemps possible et, en vous évadant, vous pouvez collecter des centaines de milliers de dollars, dispersés dans différents endroits. Pour l’argent que vous collectez, achetez une autre voiture plus rapide et plus durable.

Disco Elysium est annoncé sur Nintendo Switch.

On termine avec Lost Words: Beyond the Page qui sortira l’année prochaine sur la Nintendo Switch.