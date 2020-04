Atomicrops 1.0 sera disponible sur PC et Nintendo Switch le 28 mai !

Cultivez, marriez-vous et combattez sur Switch, Xbox One, PlayStation 4 dès le mois prochain.

Bonjour, ici vos agriculteurs post-apocalyptiques préférés ! On a une info pour vous, qui, on l’espère, pénétrera dans vos vieilles caboches comme une graine dans la terre fraîchement retournée… Atomicrops émergera sur Nintendo Switch, Xbox One et PlayStation 4 le 28 mai prochain !

Et ce n’est pas tout, Atomicrops sortira également de l’accès anticipé sur PC et se lancera dans la version 1.0 le 28 mai. Tout le contenu de la version PC sera disponible sur consoles, et croyez nous, c’est une véritable corne d’abondance de mises à jour !

Mais… Il y a autre chose ! Une dernière mise à jour majeure arrivera à cette occasion, qui apporte deux nouveaux conjoints, de nouveaux bonus, et un total de 10 niveaux de difficulté. D’autres ajouts sont prévus, mais il faudra être patient (comme avec une véritable plantation finalement) !

Qu’est-ce qu’Atomicrops ?

Atomicrops est un simulateur d’exploitation agricole bourré d’action (et totalement réaliste, vous en conviendrez) dans lequel vous devez cultiver et défendre la dernière ferme d’une friche post-apocalyptique. Armé d’une houe, d’un seau d’arrosage et d’une arme entièrement automatique, vous ferez pousser des cultures ultra-OGM pour nourrir votre ville et faire un profit considérable au passage. Vous protégerez vos terres des parasites mutants et des bandits, et vous courtiserez et épouserez des citadins afin qu’ils cultivent et combattent à vos côtés.