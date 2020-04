Hellpoint est repoussé au Q2 2020

Le RPG à l’univers de science-fiction sombre est toujours prévu simultanément sur Xbox One, PS4, PC et Switch.

Seattle – 9 avril 2020 – Aujourd’hui, le développeur Cradle Games et l’éditeur tinyBuild ont pris la difficile décision de reporter la sortie d’Hellpoint, leur RPG façon Dark Souls dans un univers de science-fiction, dont le lancement sur PC et consoles était prévu pour avril 2020.

La sortie du jeu est désormais prévue pour la fin du deuxième trimestre 2020. Cradle Games prévoit d’utiliser le temps de développement supplémentaire pour intégrer les commentaires des joueurs qu’ils ont reçus suite au chapitre publié gratuitement, The Thespian Feast.

Cradle Games et tinyBuild ont également publié une nouvelle bande-annonce, axée sur le protagoniste du jeu, l’humain artificiel imprimé en 3D connu sous le nom de The Spawn :

Matt Boudreau, directeur de la création chez Cradle Games :

“Au vu des événements sans précédent auxquels le monde est confronté, nous avons été contraints de reporter le lancement du jeu. Nous avons l’intention d’utiliser le temps de développement supplémentaire non seulement pour peaufiner le jeu, mais aussi pour tenir compte des commentaires que nous avons recueillis et faire de Hellpoint une expérience de jeu encore meilleure ! La communauté a été très enthousiaste et à fait de nombreux retours“.

À propos de Hellpoint

Hellpoint se passe au lendemain d’un énorme cataclysme quantique appelé la Fusion. Vous vous réveillez dans la station spatiale Irid Novo, un symbole de la coopération au sein de la galaxie et des avancées technologiques. Mais tout cela a très mal tourné… La suite des événements sera déterminée par vos choix.

Caractéristiques principales :

Un jeu façon Dark Souls dans un cadre unique : explorez la station spatiale abandonnée d’Irid Novo et affrontez des ennemis étranges qui vous proposeront des combats millimétrés et impitoyables.

: explorez la station spatiale abandonnée d’Irid Novo et affrontez des ennemis étranges qui vous proposeront des combats millimétrés et impitoyables. Une histoire occulte se déroulant dans l’espace : mélange de science et de fantaisie, le cadre profond et dense vous permettra de continuer à chercher des réponses à vos questions.

: mélange de science et de fantaisie, le cadre profond et dense vous permettra de continuer à chercher des réponses à vos questions. Un monde dynamique : le Système Quantique du jeu agit comme un maître de donjon; en modifiant légèrement le monde à chaque fois que vous mourrez et enclenchant des événements au fur et à mesure que la station se déplace autour du trou noir.

: le Système Quantique du jeu agit comme un maître de donjon; en modifiant légèrement le monde à chaque fois que vous mourrez et enclenchant des événements au fur et à mesure que la station se déplace autour du trou noir. Des modes coopératifs et JcJ en multijoueurs : Un ami peut vous rejoindre facilement en local ou vous pouvez demander de l’aide à d’autres joueurs en ligne. Hellpoint propose une expérience complète en co-op sans interruption, avec partage du butin.

: Un ami peut vous rejoindre facilement en local ou vous pouvez demander de l’aide à d’autres joueurs en ligne. Hellpoint propose une expérience complète en co-op sans interruption, avec partage du butin. Un écran partagé : l’expérience complète de Hellpoint est disponible en écran partagé multijoueur sur PC, PS4 et Xbox One avec un système de jump-in/jump-out.

A propos de Cradle Games

Cradle Games est un studio de développement de jeux vidéo spécialisé dans les jeux d’action de nouvelle génération pour PC et consoles. Le studio est basé à Québec, au Canada. La société a été fondée en 2015 par des vétérans de l’industrie, Mathieu Boudreau (directeur créatif) et Marc-André Jutras (directeur technique). Les membres de l’équipe de Cradle Games ont travaillé sur des séries comme Assassin’s Creed, Spider-Man, Prince of Persia, Skylanders, Rainbow Six, TMNT, et bien d’autres.