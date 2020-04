Tour d’actualité Nintendo Switch: nouveaux jeux annoncés, dates, box, DLC, etc.

Encore une news assez complète aujourd’hui.

On commence avec une nouvelle vidéo pour Catherine: Full Body qui arrivera sur Nintendo Switch dès le 7 juillet 2020 !

Catherine: Full Body est un jeu de puzzle captivant, avec des touches d’action-aventure, qui traite de thèmes matures, à savoir les relations sentimentales et les choix difficiles auxquels nous pouvons être confrontés. Notre histoire tourne autour de la peur phobique de Vincent pour l’engagement, alors que ce dernier est sur le point de passer à l’étape supérieure dans sa relation amoureuse. Décidera-t-il alors de se lancer ou bien au contraire de tout arrêter ? En succombant à la tentation d’une nouvelle romance, Vincent se retrouvera pris au piège, toutes les nuits, dans un cauchemar récurrent où il devra grimper une tour faite de blocs en résolvant des puzzles, avant que tout ne s’écroule sous lui. Il doit absolument atteindre son sommet s’il veut se réveiller au matin, et donc survivre un jour de plus…

Guard Duty arrivera sur Nintendo Switch le 24 avril.

La Nippon Columbia a annoncé un nouveau jeu de style vétérinaire “Wan Nyan Doubutsu Byouin” : Pet o Tasukeru Daiji-na Oshigoto”, ou “Woof Meow Animal Hospital” : Un travail important pour aider les animaux de compagnie”. Le jeu sera lancé au Japon le 2 juillet pour 4 800 yens.

L’éditeur Wired Productions et le développeur KeokeN Interactive dévoilent une nouvelle bande-annonce “Become The Hero” pour Deliver Us the Moon.

Le jeu “Damaged in Transit” sera disponible à partir du 23 avril 2020.

Box japonaise pour la prochaine version Nintendo Switch du jeu d’aventure d’horreur Spirit Hunter d’Experience : NG qui sortira au Japon le 28 mai sous le nom de “NG”.

La société Hamster a annoncé que Plus Alpha to Switch serait son dernier titre Arcade Archives cette semaine. Une sortie mondiale est prévue pour le 16 avril. Plus Alpha a été réalisé à l’origine par Jaleco en 1989. Le jeu de shoot’em up peut accueillir jusqu’à deux joueurs. Le prix d’Arcade Archives est fixé à 7,99 $ / 6,99 € / 6,29 £.

Le 17 avril 2020, Purrs in Heaven s’installera en Amérique du Nord et en Europe sur l’eShop Nintendo Switch.

Aujourd’hui, Arc System Works nous présente le film d’ouverture de Kowloon Youma Gakuen Ki: Origin of Adventure. Le jeu sort le 4 juin au Japon. Notez qu’il est entièrement reconstruit tout en conservant tous les détails de la version originale sur PlayStation 2, y compris le format d’image.

Happy Style annoncé sur Nintendo Switch:

Ponos a mis en ligne une paire de vidéos pour Together! The Battle Cats. En plus du nouveau mode de combat, la société présente la prochaine version physique.

Le jeu d’aventure Noel The Mortal Fate arrive sur Nintendo Switch

Le prochain titre de Sega Ages sera probablement le “shoot’ em up” en 2D de SEGA AGES Thunder Force AC, qui est présenté dans le numéro de cette semaine du magazine Weekly Famitsu. Thunder Force AC est un portage d’arcade du jeu Mega Drive Thunder Force III de Tecnosoft, et propose des graphismes améliorés, plus d’artisanat jouable, des classements en ligne, HD Rumble, et un mode enfant.

Human: Fall Flat fait son chemin vers une sortie physique au Japon, mais il reste encore un peu de temps à attendre. La version physique ne sera pas lancée avant le 25 juin 2020, même si l’option numérique est disponible depuis un certain temps déjà.

MEDIA DO a annoncé son intention de retirer l’application Dokodemo Honya-san de la boutique en ligne 3DS au Japon. L’application disparaîtra le 30 avril 2020, et la possibilité de la retélécharger sera supprimée le 30 juillet 2020. Cette application, qui était un service de distribution de livres électroniques, proposait un choix de plus de 40 000 titres et plus de 200 mangas gratuits par mois. Aucune raison n’a été donnée pour le retrait de l’application.

La franchise Kingdom arrive en version physique sous le nom Kingdom Majestic, disponible dès le 18 juin 2020 sur PlayStation 4, Xbox One et Nintendo Switch ! Présentée sous forme de compilation, cette dernière réunira les titres « Kingdom New Lands » – sorti en 2016 – et « Kingdom Two Crowns » – sorti en 2018, ainsi que le contenu déjà publié précédemment.

Lors de leurs sorties digitales, ces deux jeux acclamés par la critique avaient rencontré un vif succès auprès des joueurs. Le gameplay de la licence, basé sur l’utilisation de trois boutons seulement, son univers, ses graphismes Pixel Art, ainsi que sa musique avaient laissé aux joueurs un souvenir impérissable… Mais également quelques sueurs froides, lorsque la nuit tombe et que les créatures de l’obscurité font leur apparition pour tenter de dérober votre couronne ! C’est notamment pour ces raisons que la franchise a remporté le prix de « Best of Indie Arena » à la Gamescom et a été choisie par Destructoid parmi leurs jeux indépendants préférés du salon.

Et c’est l’éditeur Microids – sous son nouveau label « Microids Indie » – qui se lance dans cette aventure chevaleresque, accompagné de l’éditeur Raw Fury ! Pour fêter le retour de ce jeu de gestion/stratégie, ces derniers dévoilent dès aujourd’hui un trailer, ainsi que le contenu de cette future compilation, qui sera jouable en solo ou à deux en écran splitté – coopération en ligne sur PS4 et Xbox One et également hors ligne sur toutes les plateformes.

Kingdom Majestic est donc le premier titre du label « Microids Indie », lancé en fin d’année 2019. Destiné à accompagner les studios et développeurs indépendants dans le lancement de leurs jeux, ce label leur permet de bénéficier du savoir-faire de Microids – en termes d’édition, de marketing, de communication ou encore de commercialisation.

En s’appuyant sur la créativité des studios dits « indés », Microids souhaite toucher de nouveaux publics et offrir de nouvelles expériences de jeux à sa communauté ! L’éditeur français est aujourd’hui très heureux de lancer ce label avec cette belle première collaboration et de futures à venir.

A propos de Kingdom :

Vous êtes un monarque et votre but est de prospérer et d’agrandir votre royaume, tout en protégeant vos équipements, vos ouvriers et surtout votre couronne !

Durant chaque journée, vous pourrez parcourir les environnements – de droite à gauche – pour recruter vos troupes, commander des constructions ou encore récupérer votre or. Durant chaque nuit, vous ferez face à des hordes d’ennemis – les Greedlings –, qui apparaîtront de chaque côté de la carte et tenteront de détruire vos murs et de vous voler votre couronne.

Le gameplay de Kingdom est centré principalement sur la gestion de l’argent, nécessaire pour tout type d’action que le jouer souhaitera mettre en place. Par exemple : recruter de nouvelles personnes, pouvoir les équiper, construire et améliorer les structures ou encore déverrouiller de nouveaux niveaux.

Et on termine avec un Tool Assisted Speedrun, Castlevania: Portrait of Ruin (Nintendo DS) “1000%” par mtbRc en 38:11.56