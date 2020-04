Faites équipe avec les guildes de tout Magnolia dans Fairy Tail !

Rendez à la guilde Fairy Tail sa gloire passée et empochez les récompenses !

KOEI TECMO Europe et le développeur GUST Studios ont révélé de nouveaux « personnages invités » dans leur prochain JRPG empli de magie, FAIRY TAIL. La fonction de hall de guilde a également été dévoilée aujourd’hui, donnant aux joueurs un aperçu des différentes activités qui les attendront en dehors des combats et ce dès le 25 juin 2020 sur Nintendo Switch™, PlayStation®4 et sur PC.

Dans le scénario captivant de FAIRY TAIL, les joueurs pourront unir leur force avec de nombreux personnages invités venus des autres guildes de Magnolia pour affronter des ennemis communs. Parmi ces personnages adorés des fans qui viendront vous assister au combat, vous pourrez retrouver : Ultia Milkovich, l’utilisatrice de l’Arche du Temps de la guilde Crime Sorcière ; Leon Bastia, le mage de Glace Constructive de la guilde Lamia Scale ; Frea Corona, la sorcière aux cheveux rouges de la guilde Raven Tail ; et Minerva Orlando, la Dame de la guilde Saber Tooth.

Les personnages invités ne sont pas directement jouables, mais rejoignent votre groupe et utilisent automatiquement toute une gamme de compétences magiques redoutables, dont celles présentes dans la série et le manga !

Tout au long de l’aventure de FAIRY TAIL, qui vous transporte de l’île Tenrô au Grand Tournoi de la Magie et plus loin encore, le hall de la guilde est un endroit clé où les membres de votre groupe peuvent se préparer à leurs futures quêtes. À l’intérieur, vous pouvez acheter et échanger une multitude de marchandises, dont des objets à usage unique, des Lacrimas et des matériaux. Il y a même un bar proposant un choix de boissons qui procurent des effets à vos personnages. En économisant votre or pour acheter des améliorations auprès de la guilde, vous pourrez obtenir des objets et des boissons de plus en plus diversifiés, et l’aspect même du hall deviendra de plus en plus extravagant.

À l’intérieur du hall de la guilde, les joueurs peuvent également discuter avec leurs compagnons et même leur proposer des duels. Le vainqueur reçoit alors des récompenses basées sur le personnage qu’il vient de battre. Les joueurs peuvent aussi défier les membres des autres guildes de Magnolia, ce qui donne lieu à des batailles palpitantes qui n’ont jamais eu lieu dans la série ou dans le manga !

En achetant n’importe laquelle des versions du jeu, au format physique ou numérique, dans une période limitée après son lancement, vous pouvez également déverrouiller en bonus la tenue spéciale « Miss Fairy Tail » pour Erza dans le jeu.