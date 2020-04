Tour d’actu Nintendo Switch: nouveaux jeux annoncés, dates, DLC, etc.

Un petit tour d’actualité sur les petites annonces de la Nintendo Switch.

On commence avec des sorties surprises. Tous les jeux de la compilations Double Dragon & Kunio-kun Retro Brawler Bundle sont maintenant disponibles à l’unité sur l’eShop pour €4.99 / $4.99 / £4.49 (prix unitaire).

Double Dragon

Double Dragon II: The Revenge

Double Dragon III

Crash’n the Boys Street Challenge

Super Dodge Ball

River City Ransom

Renegade

Bonne nouvelle ! AFL Evolution 2 est sorti un mois plus tôt que prévu sur l’eShop de la Nintendo Switch ! Mauvaise nouvelle… Il semble que le jeu ait besoin d’un peu de patch, car il est en très mauvais état. Il y a de gros problèmes de chargement, de son, de gameplay et de framerates extrêmement lents. Vous pouvez voir la version de Switch en action via la vidéo ci-dessus.

Rainy Frog sortira Windmill Kings au Japon le 23 avril 2020 au Japon. Le jeu est en précharge dès maintenant pour 500yens, et il occupe 146 Mo d’espace libre. Cette version n’inclut pas d’option anglaise.

Fly Punch Boom! est annoncé sur Nintendo Switch pour cette année. Le COMBAT ANIME le plus FOU! Vole super vite, fracasse tes amis à travers les gratte-ciels et brise la Terre avec un coup de poing! 1-4 joueurs local et 2 en ligne. Vole vite et écrase tes amis si fort que planètes entières se cassent en deux. Tire gratte-ciels, baleines et astéroïdes dans sa face, poursuit et déchaîne ton attaque spéciale. C’est la joie de frapper!

As-tu déjà recu un uppercut avec un tel enthousiasme que tu as été kidnappé par des extraterrestres?

Tu veux digérer ton ennemi, puis les péter si fort que tout explose?

Tu veux frapper un oiseau semblable à Elvis jusqu’à ce qu’il est catapultée dans les fesses de la lune?

FLY PUNCH BOOM! dit OUI à tout ça, et plus encore. Beaucoup plus.

TaniNani est annoncé sur Nintendo Switch, via l’eShop, pour une sortie le 22 avril à $4.99.

Tripper Room a annoncé que le jeu de rythme du Touhou Project Yoiyami Dancers : Twilight Barrage Dancers sera lancé au Japon le 24 avril 2020. Il s’agira d’un jeu uniquement numérique, au prix de 1000 yens, avec une réduction de 10 % (900 yens) jusqu’au 6 mai 2020.

CFK a annoncé qu’il sortira le jeu de réflexion × RPG Fairy Knights ~Seirei no Kishidan~ pour Nintendo Switch sortira dans le monde entier le 30 avril 2020, en version numérique. Fairy Knights est un RPG avec des personnages uniques et un système de combat original qui se concentre sur l’histoire des petits héros.

Fledgling Heroes vient à Switch le 7 mai 2020 et est proposé au prix de 10 dollars. Le titre occupera 300 Mo d’espace.

G-mode a annoncé un autre portage du smartphone pour la Nintendo Switch dans le cadre de leur série G-MODE Archives avec l’action RPG G-MODE Archives 06 Shijou Saikyou Miyamoto Julia. Vous incarnez Julia Miyamoto, une employée en intérim, qui doit accomplir plusieurs missions (travail) dans les délais impartis, dans un jeu se déroulant 50 ans après la guerre de Galaxie.

G-mode a annoncé un autre portage du smartphone pour la Nintendo Switch dans le cadre de sa série G-MODE Archives avec le jeu d’action de skateboard à défilement latéral G-MODE Archives 05 Sukebooo Man. Contrôlez le skateboarder et évitez les ennemis et les obstacles pour atteindre le but tout en effectuant des figures sur votre planche !

Fort Boyard, qui a déjà fait l’objet du sortie sur Nintendo Switch il y a quelque temps, reçoit bientot une version mise à jour. Microids a annoncé que Fort Boyard : New Edition va être lancé en Europe le 25 juin 2020, et il comprend 25 événements inspirés par l’émission du même nom. Pour l’instant, on ne sait pas encore si le nouveau contenu de ce jeu sera mis à la disposition de ceux qui possèdent l’original.

Rendez-vous le 25 juin pour redécouvrir le Fort avec plus de 25 épreuves inspirées directement de l’émission. Déjouez 150 énigmes du Père Fouras, suivez Passe-Partout d’une épreuve à l’autre pour atteindre le trésor et récolter un maximum de Boyards ! pic.twitter.com/tnqxqvYGJW — Microids (@Microids_off) April 15, 2020

Oizumi Amuzio a annoncé que AO Tennis 2 sera lancé au Japon le 14 mai 2020. Le jeu est actuellement disponible en préchargement, et son prix est de 6 980 yens. AO Tennis 2 inclut une prise en charge de l’anglais et nécessite 6,3 Go.

Giraffe and Annika sortira sur PlayStation 4 et Nintendo Switch le 28 aout 2020.

Une aventure magique et remplie de mystère vous attend ! Une jeune fille nommée Annika se réveille soudainement sur une mystérieuse île nommée « Spica Island » à la suite d’un étrange rêve. N’ayant aucun souvenir expliquant sa présence sur l’île, Annika décide d’explorer les lieux et rencontre alors un garçon appelé Giraffe qui semble la connaître et lui demande de trouver trois fragments d’étoile dispersés à travers l’île qui permettront à Annika de retrouver ses souvenirs perdus. Dévoilez les mystères de « Spica Island » et embarquez dans une aventure magique et en musique avec un duo de héros hors du commun !

Caractéristiques du jeu :

Une aventure magique : Plongez dans le monde captivant et enchanté de Spica et regardez le récit de cette grande aventure au travers des scènes cinématiques de style bande-dessinée !

Plongez dans le monde captivant et enchanté de Spica et regardez le récit de cette grande aventure au travers des scènes cinématiques de style bande-dessinée ! Bataille musicale : Combattez de nombreux boss et suivez le tempo avec la musique au cœur de vos affrontements grâce à un système de combat rythmé par la bande-son entraînante du jeu.

Combattez de nombreux boss et suivez le tempo avec la musique au cœur de vos affrontements grâce à un système de combat rythmé par la bande-son entraînante du jeu. Devenez un chercheur de secrets : Explorez d’uniques donjons, amassez de nombreux objets attrayants et dévoilez les mystères de l’île.

Elden Pixels a récemment annoncé qu’Alwa’s Legacy arrieverait cet été, un successeur (pas une suite directe) à Alwa’s Awakening, précédemment annoncé pour Nintendo Switch via une campagne Kickstarter financée. Prévues pour être lancées cet été en même temps que la version PC (Steam), les versions PS4 et Xbox One ont confirmé leur lancement peu de temps après, faisant une exclusivité console Nintendo Switch pour une période actuellement inconnue.

On termine avec le top des ventes eShop de la 3DS la semaine dernière aux États-Unis.

Software

1. Animal Crossing: New Leaf – Welcome amiibo

2. Pokemon Crystal

3. Tomodachi Life

4. EDGE

5. Pokemon Yellow

6. Super Mario Bros. 3

7. Zelda: Ocarina of Time 3D

8. 3D Sonic the Hedgehog 2

9. Pokemon Red

10. Super Mario 3D Land

11. Toki Tori 3D

12. Zelda: Majora’s Mask 3D

13. Pokemon Gold

14. Pokemon Silver

15. Super Mario World

16. Pokemon Omega Ruby

17. Pokemon Ultra Sun

18. Mario Kart 7

19. Pokemon Alpha Sapphire

20. Super Mario Maker for 3DS

Videos

1. Kirby: Planet Robobot Overview Trailer

2. Tomodachi Life Wish List Video

3. Mario Kart 7 Video

4. Super Mario Maker for 3DS – Overview Trailer

5. Animal Crossing: New Leaf – Welcome amiibo

6. Nintendo Direct 9/13/18

7. Super Mario 3D Land Video

8. 3D Sonic the Hedgehog 2 Trailer

9. Introducing Tomodachi Life

10. Tomodachi Life Direct 4/10/14

11. New Super Mario Bros. 2: Coin Rush

12. Pokemon Bank Trailer

13. Pokemon Rumble World Trailer

14. Nintendo Minute – Tomodachi Life

15. IronFall Trailer

16. Zelda: Ocarina of Time 3D Video

17. Super Mario World Trailer

18. Sonic Boom: Fire & Ice Trailer

19. Kirby: Planet Robobot Accolades Trailer

20. Team Kirby Clash Deluxe – Ready for Launch