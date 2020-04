Animal Crossing: New Leaf revient aussi en forme au Japon

Alors que la Nintendo Switch (et la Lite) sont très rares en ce moment au Japon (même si la situation va changer à la fin du mois avec un début de fin de la pénurie), il est pratiquement impossible de trouver une console, c’est pourquoi certains clients se tournent vers ce qu’ils considèrent comme la meilleure chose à faire.

Animal Crossing : New Leaf et Animal Crossing : New Leaf – Welcome amiibo sont dispojible sur 3DS depuis des années, mais ils connaissent tous deux une forte hausse de popularité ces derniers jours. Les joueurs japonais cherchent à se procurer des copies physiques de ces deux jeux, ce qui a entraîné une augmentation du prix des deux titres. Sur Amazon Japan, un nouvel exemplaire d’Animal Crossing : New Leaf – Welcome amiibo coûte environ 5 000 yens, tandis qu’Animal Crossing : New Leaf est encore plus cher, à 10 000 yens.

Une copie sur l’eShop d’Animal Crossing : New Leaf – Welcome amiibo coûte 2 500 yens, comme quoi les prix montent très haut.