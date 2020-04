La crise internationale affecte les sorties au format physique de SOEDESCO

Les sorties numériques de l’éditeur ne sont pas affectées

Rotterdam, Pays-Bas – 20 avril 2020 – En raison des développements liés au COVID-19, SOEDESCO® informe de sa manière de répondre à l’épidémie et à l’impact sur les commerces liés. SOEDESCO prend toutes les précautions nécessaires pour assurer la santé, la sécurité et le bien-être de ses employés et de toutes les autres personnes impliquées. Il a ainsi été décidé de repousser certaines sorties en format physique.

Hans van Brakel, directeur exécutif à SOEDESCO, explique : « En raison des développements récents du marché sur lesquels nous n’avons aucun contrôle, nous avons pris la décision difficile de repousser certaines sorties en format physique à une date ultérieure. La crise internationale impacte fortement la logistique, ce qui rend la fabrication ainsi que le transport et la vente des jeux en format physique très difficile pour l’instant. Cependant, les sorties en format numérique ne seront pas affectées. »

Pour l’instant, les versions physiques des jeux suivants ont été repoussées : Monstrum sur Nintendo Switch™, PlayStation®4 et Xbox One et Adam’s Venture: Origins sur Nintendo Switch™. Comme les versions numériques ne sont pas affectées, SOEDESCO annoncera bientôt les dates de sortie en format numérique de ces deux jeux. Une nouvelle date de sortie pour les versions physiques est encore à déterminer. SOEDESCO espère que le retard sera court et informera la communauté dès qu’ils auront de nouvelles informations à partager.

À propos d’Adam’s Venture: Origins

Partez à l’aventure dans Adam’s Venture: Origins. Dans ce jeu se déroulant au beau milieu des années 1920, vous incarnez l’explorateur Adam Venture, qui se lance à la recherche du secret du jardin d’Éden. Épaulé par votre compagne Evelyn, vous devrez explorer des ruines antiques et résoudre d’ingénieuses énigmes pour retrouver des endroits mystérieux. À mesure que vous découvrirez des lieux extraordinaires, vous devrez faire face à la malfaisante compagnie Clairvaux, dont l’appétit vorace pour les artéfacts pourrait semer le chaos à travers le monde.

Caractéristiques :

● Plongez dans des vestiges antiques et mettez au jour des artéfacts mystérieux

● Tâchez de résoudre des énigmes créatives et astucieuses

● Traversez des tombeaux oubliés de tous et des villes en ruine au moyen de votre grappin

● Suivez une intrigue riche qui apporte des touches historiques à l’aventure

À propos de Monstrum

Échoué sur un navire abandonné, vous vous retrouvez traqué par l’un des terrifiants prédateurs de Monstrum et vous tentez à tout prix de lui échapper. La mort est permanente. Dans Monstrum, si vous mourez, vous devez tout recommencer. Chacun d’eux ayant sa propre stratégie, ses propres capacités et faiblesses, vous devez faire preuve d’intelligence pour déjouer votre poursuivant dans l’environnement du navire généré procéduralement. Survivrez-vous à Monstrum ?

Caractéristiques :

● Survivez dans un nouvel environnement et à un nouveau monstre à chaque partie

● Utilisez ce que vous trouvez pour tromper les monstres et vous échapper du navire

● Cachez-vous, détournez leur attention et courez, mais faites attention aux nombreux pièges

● Essayez de rester en vie ou recommencez tout depuis le début