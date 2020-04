Une nouvelle avalanche de promotions sur l’eShop US de la Nintendo Switch

Comme chaque lundi, Nintendo lance une vague de promotion sur l’eShop Nintendo Switch. Pour le moment, les promotions ne sont disponibles que sur l’eShop US, il faudra donc crée un compte US pour rendre ces promotions accessibles et utilisé une carte bleue compatible ou des cartes eShop US. Rappel, pour faire quelques économies, n’hésitez pas à passer par notre partenaire Eneba qui propose des cartes eShop à prix réduits, qui permettent d’aller aussi sur l’eShop Us. De plus, si vous ne savez pas comment aller sur l’eShop US, voici un guide qui vous y aidera.

7 Billion Humans – $7.49 (prix de base: $14.99)

Among the Sleep: Enhanced Edition – $9.99 (prix de base: $24.99)

Another World – $3.99 (prix de base: $9.99)

Ape Out – $7.49 (prix de base: $14.99)

Armello – $7.99 (prix de base: $19.99)

Assassin’s Creed: The Rebel Collection – $23.99 (prix de base: $39.99)

Assassin’s Creed III: Remastered – $15.99 (prix de base: $39.99)

Atelier Ayesha: The Alchemist of Dusk DX – $31.99 (prix de base: $39.99)

Atelier Dusk Trilogy Deluxe Pack – $71.99 (prix de base: $89.99)

Atelier Escha & Logy: Alchemists of the Dusk Sea DX – $31.99 (prix de base: $39.99)

Atelier Ryza: Ever Darkness & the Secret Hideout – $41.99 (prix de base: $59.99)

Atelier Shallie: Alchemists of the Dusk Sea DX – $31.99 (prix de base: $39.99)

Bad North – $8.99 (prix de base: $14.99)

Black The Fall – $4.49 (prix de base: $14.99)

Blazing Chrome – $8.49 (prix de base: $16.99)

Broforce – $3.74 (prix de base: $14.99)

Call of Cthulhu – $23.99 (prix de base: $39.99)

Call of Juarez: Gunslinger – $13.99 (prix de base: $19.99)

Candle: The Power of the Flame – $4.99 (prix de base: $19.99)

Cat Quest – $3.89 (prix de base: $12.99)

Cattails – $8.99 (prix de base: $14.99)

Cel Damage HD – $4.99 (prix de base: $9.99)

Child of Light Ultimate Edition – $4.99 (prix de base: $19.99)

Civilization VI – $35.99 (prix de base: $59.99)

Crash Bandicoot N. Sane Trilogy – $19.99 (prix de base: $39.99)

Crash Team Racing Nitro-Fueled – $23.99 (prix de base: $39.99)

Cuphead – $14.99 (prix de base: $19.99)

Dandara: Trials of Fear Edition – $5.99 (prix de base: $14.99)

Dandy Dungeon – $13.29 (prix de base: $18.99)

Danmaku Unlimited 3 – $4.99 (prix de base: $9.99)

Dark Devotion – $9.99 (prix de base: $19.99)

Death Road to Canada – $7.49 (prix de base: $14.99)

Death Squared – $2.24 (prix de base: $14.99)

Diablo III: Eternal Collection – $29.99 (prix de base: $59.99)

Digimon Story Cyber Sleuth: Complete Edition – $29.99 (prix de base: $49.99)

Dimension Drive – $1.94 (prix de base: $12.99)

Disney Classic Games: Aladdin and the Lion King – $20.09 (prix de base: $29.99)

Don’t Starve: Nintendo Switch Edition – $5.99 (prix de base: $19.99)

Doraemon Story of Seasons – $34.99 (prix de base: $49.99)

Double Cross – $4.99 (prix de base: $19.99)

Downwell – $1.49 (prix de base: $2.99)

Dragon Ball FighterZ – $14.99 (prix de base: $59.99)

Dragon Ball Xenoverse 2 – $12.49 (prix de base: $49.99)

Dynasty Warriors 8: Xtreme Legends Definitive Edition – $27.99 (prix de base: $39.99)

Earth Atlantis – $4.49 (prix de base: $14.99)

Football Manager 2020 Touch – $26.79 (prix de base: $39.99)

Friday the 13th: The Game Ultimate Slasher Edition – $12.49 (prix de base: $24.99)

Giana Sisters: Twisted Dreams – Owltimate Edition – $7.49 (prix de base: $29.99)

God Eater 3 – $29.99 (prix de base: $59.99)

GoNNER – $2.99 (prix de base: $9.99)

Grip – $9.99 (prix de base: $39.99)

Gris – $8.49 (prix de base: $16.99)

Guacamelee 2 – $5.99 (prix de base: $19.99)

Guacamelee Super Turbo Championship Edition – $4.49 (prix de base: $14.99)

Gunhouse – $0.99 (prix de base: $6.99)

Heave Ho – $6.99 (prix de base: $9.99)

Hotline Miami Collection – $12.49 (prix de base: $24.99)

Human Resource Machine – $7.49 (prix de base: $14.99)

Immortal Redneck – $5.99 (prix de base: $19.99)

Inversus Deluxe – $1.49 (prix de base: $14.99)

Invisigun Reloaded – $0.99 (prix de base: $19.99)

Joe Dever’s Lone Wolf – $4.99 (prix de base: $9.99)

Katamari Damacy Reroll – $9.89 (prix de base: $29.99)

Katana Zero – $10.04 (prix de base: $14.99)

Kingdom: New Lands – $4.49 (prix de base: $14.99)

KORG Gadget – $33.60 (prix de base: $48.00)

Kunai – $11.89 (prix de base: $16.99)

Little Inferno – $7.49 (prix de base: $14.99)

Little Nightmares: Complete Edition – $9.89 (prix de base: $29.99)

Lumines Remastered – $7.49 (prix de base: $14.99)

Manticore: Galaxy on Fire – $6.99 (prix de base: $19.99)

Mario + Rabbids Kingdom Battle – $14.99 (prix de base: $59.99)

Mario + Rabbids Kingdom Battle Gold Edition – $19.99 (prix de base: $79.99)

Mark of the Ninja: Remastered – $9.99 (prix de base: $19.99)

Metro 2033 Redux – $17.49 (prix de base: $24.99)

Metro: Last Light Redux – $17.49 (prix de base: $24.99)

Minit – $4.99 (prix de base: $9.99)

Monster Boy and the Cursed Kingdom – $17.99 (prix de base: $39.99)

MudRunners: American Wilds – $8.99 (prix de base: $29.99)

Mutant Mudds Collection – $1.49 (prix de base: $14.99)

My Friend Pedro – $13.99 (prix de base: $19.99)

My Hero One’s Justice – $19.79 (prix de base: $59.99)

Namco Museum – $9.89 (prix de base: $29.99)

Naruto: Ultimate Ninja Storm – $9.99 (prix de base: $19.99)

Naruto Shippuden: Ultimate Ninja Storm 2 – $9.99 (prix de base: $19.99)

Naruto Shippuden: Ultimate Ninja Storm 3 – $9.99 (prix de base: $19.99)

Naruto Shippuden: Ultimate Ninja Storm Trilogy – $19.99 (prix de base: $39.99)

NBA 2K20 – $19.79 (prix de base: $59.99)

NBA 2K Playgrounds 2 – $7.49 (prix de base: $29.99)

New Super Lucky’s Tale – $35.99 (prix de base: $39.99)

Nidhogg 2 – $5.24 (prix de base: $14.99)

Nights of Azure 2: Bride of the New Moon – $29.99 (prix de base: $59.99)

Nine Parchments – $5.99 (prix de base: $19.99)

Ni no Kuni: Wrath of the White Witch – $29.99 (prix de base: $49.99)

Oddworld: Stranger’s Wrath HD – $19.99 (prix de base: $29.99)

One Piece: Pirate Warriors 3 Deluxe Edition – $11.99 (prix de base: $39.99)

One Piece: Unlimited World Red Deluxe Edition – $11.99 (prix de base: $39.99)

Pang Adventures – $3.99 (prix de base: $9.99)

Party Golf – $2.25 (prix de base: $15.00)

Picross S – $6.39 (prix de base: $7.99)

Picross S2 – $7.19 (prix de base: $8.99)

Picross S3 – $7.99 (prix de base: $9.99)

R-Type Dimensions EX – $7.49 (prix de base: $14.99)

Rad – $7.99 (prix de base: $19.99)

Rad Rodgers Radical Edition – $7.49 (prix de base: $29.99)

Rayman Legends Definitive Edition – $9.99 (prix de base: $39.99)

Rise: Race the Future – $12.36 (prix de base: $16.49)

RIVE Ultimate Edition – $1.49 (prix de base: $14.99)

Rocket League – $9.99 (prix de base: $19.99)

Severed – $4.49 (prix de base: $14.99)

Skulls of the Shogun: Bone-A-Fide Edition – $5.99 (prix de base: $19.99)

Slay the Spire – $18.74 (prix de base: $24.99)

South Park: The Fractured But Whole – $14.99 (prix de base: $59.99)

South Park: The Stick of Truth – $11.99 (prix de base: $29.99)

Spyro Reignited Trilogy – $19.99 (prix de base: $39.99)

Starlink: Battle for Atlas – $14.99 (prix de base: $59.99)

Starlink: Battle for Atlas Deluxe Edition – $23.99 (prix de base: $79.99)

Stranded Sails: Explorers of the Cursed Islands – $14.99 (prix de base: $24.99)

Super Dragon Ball Heroes: World Mission – $17.99 (prix de base: $59.99)

Super One More Jump – $0.99 (prix de base: $7.00)

Surgeon Simulator CPR – $6.49 (prix de base: $12.99)

Sword Art Online: Fatal Bullet Complete Edition – $23.99 (prix de base: $59.99)

Sword Art Online: Hollow Realization Deluxe Edition – $19.99 (prix de base: $49.99)

Swords & Soldiers – $0.99 (prix de base: $7.49)

Sydney Hunter and the Curse of the Mayan – $6.69 (prix de base: $9.99)

Taiko no Tatsujin: Drum ‘n’ Fun! – $19.99 (prix de base: $49.99)

Tales From Space: Mutant Blobs Attack – $2.99 (prix de base: $9.99)

Tales of Vesperia: Definitive Edition – $19.99 (prix de base: $49.99)

The Gardens Between – $6.79 (prix de base: $19.99)

The Jackbox Party Pack 2 – $14.99 (prix de base: $24.99)

The Jackbox Party Pack 3 – $17.49 (prix de base: $24.99)

The King’s Bird – $4.99 (prix de base: $19.99)

The Messenger – $9.99 (prix de base: $19.99)

The Swords of Ditto: Mormo’s Curse – $7.49 (prix de base: $14.99)

ToeJam & Earl: Back in the Groove – $3.74 (prix de base: $14.99)

Toki Tori – $0.49 (prix de base: $4.99)

Toki Tori 2+: Nintendo Switch Edition – $1.49 (prix de base: $14.99)

Torchlight II – $13.99 (prix de base: $19.99)

To the Moon – $8.39 (prix de base: $11.99)

Treasure Stack – $3.99 (prix de base: $19.99)

Trials Rising – $7.49 (prix de base: $24.99)

Trials Rising Gold Edition – $11.99 (prix de base: $39.99)

Tricky Towers – $8.99 (prix de base: $14.99)

Trine 2: Complete Story – $5.09 (prix de base: $16.99)

Trine 3: The Artifacts of Power – $5.99 (prix de base: $19.99)

Trine Enchanted Edition – $4.49 (prix de base: $14.99)

Tumblestone – $2.24 (prix de base: $14.99)

Two Point Hospital – $29.99 (prix de base: $39.99)

Uno – $4.99 (prix de base: $9.99)

Unruly Heroes – $11.99 (prix de base: $19.99)

Valiant Hearts: The Great War – $4.99 (prix de base: $19.99)

Vampyr – $29.99 (prix de base: $49.99)

Volgarr the Viking – $0.99 (prix de base: $9.99)

Windjammers – $5.99 (prix de base: $14.99)

Wonder Boy: The Dragon’s Trap – $7.99 (prix de base: $19.99)

World of Goo – $7.49 (prix de base: $14.99)

Xeodrifter – $0.99 (prix de base: $9.99)