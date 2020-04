Railway Empire se remet sur les rails dès le 19 juin sur Nintendo Switch !

L’éditeur de jeux vidéo de stratégie Kalypso Media, et le développeur Independent Arts Software, sont heureux d’annoncer aujourd’hui que Railway Empire – Nintendo Switch™ Edition sortira le 19 juin 2020 .

Railway Empire – Nintendo Switch™ Edition rend la simulation de réseau ferroviaire jouable n’importe où. Cette nouvelle édition inclut le jeu de base, avec tous les contenus et améliorations ajoutés depuis son lancement initial, ainsi que les DLC Mexico, The Great Lakes et Crossing the Andes.

Information sur le jeu :

Dans Railway Empire, créez un réseau ferroviaire élaboré et étendu, achetez plus de 40 trains différents superbement détaillés, construisez ou rachetez des gares, des bâtiments d’entretien, des usines et des attractions touristiques pour maintenir votre réseau de voyage en avance sur la concurrence. Vous devez également embaucher et gérer votre main-d’œuvre afin d’assurer un service ferroviaire efficace, tout en développant plus de 300 technologies allant des améliorations mécaniques, en passant par des infrastructures de travail et des équipements de pointe, au fur et à mesure que vous progressez à travers cinq époques d’innovations technologiques. Cependant, vous ne pouvez pas vous contenter de construire et faire votre bout de chemin paisiblement car la concurrence ne dort jamais. Pour atteindre le sommet, vous devrez peut-être recourir à des tactiques plus impitoyables en attaquant et en sabotant vos adversaires par le biais de raids et d’espionnage industriel.

Caractéristiques principales :

– Exploitez les opportunités économiques des États-Unis dans le cadre d’une vaste campagne, en parcourant pas à pas ce grand continent d’un océan à l’autre.

– Conduisez votre empire ferroviaire vers le succès en établissant un réseau ferroviaire complet et en optimisant le transport des passagers et des marchandises.

– Maîtrisez les défis et les objectifs dans le mode scénario, ou créez votre réseau ferroviaire parfait en mode construction sans aucune pression financière.

– Plus de 40 locomotives fidèles historiquement et 30 wagons différents aux caractéristiques qui leurs sont propres peuvent être acquis au cours du jeu.

– Investissez dans plus de 300 nouvelles technologies à travers cinq époques différentes pour progresser et maximiser le potentiel de votre réseau ferroviaire.

– Faites concurrence jusqu’à trois entreprises rivales et sabotez leurs efforts en faisant appel à des bandits et à des espions.

– Inclus les contenus supplémentaires : Mexico, The Great Lakes et Crossing the Andes.