Milestone : plein gaz pour le lancement de MotoGP20 !

Gameplay à la pointe, courses plus réalistes que jamais et IA améliorée : voici l’expérience MotoGP ultime.

Milan, 23 avril 2020 – Milestone est heureux d’annoncer le lancement de MotoGPTM20 sur PlayStation®4, Xbox One, Windows PC®/STEAM, Google Stadia and Nintendo Switch™ aujourd’hui. Dans MotoGPTM20, les joueurs peuvent participer à la saison 2020, piloter face aux champions officiels de MotoGPTM, ou encore enfiler les bottes d’un jeune pilote pour ensuite courir dans les meilleures catégories.

Pour la première fois dans l’histoire de la franchise, le jeu est disponible environ deux mois avant la date de lancement habituel, donnant la possibilité aux joueurs de profiter de cette nouvelle saison plus tôt que jamais.

En reprenant les bases de l’édition de l’année précédente, acclamée par la critique, MotoGPTM20 inclut désormais de nouvelles fonctionnalités rendant l’aspect stratégique omniprésent et une impression de réalisme inédite. MotoGPTM20 est l’expérience ultime, des paddocks jusqu’au circuit !

Une profondeur apportée au gameplay grâce a un tout nouveau mode manager

Le nouveau Mode Carrière permet aux joueurs de suivre les pas d’un pilote professionnel, grâce à une expérience de jeu évolutive et captivante sur la piste comme dans les stands. Comme dans la réalité du championnat de MotoGPTM, être rapide en course ne sera pas suffisant, les joueurs devront prendre les meilleures décisions pour mettre en place une stratégie les menant à la victoire.

Au même titre que dans le championnat réel, l’un des rôles les plus importants au sein d’une équipe est celui du manager personnel, dont le travail est déterminant lorsqu’il s’agit de décrocher des partenariats ou d’obtenir de nouveaux contrats. Si un pilote choisit une nouvelle équipe, les éditeurs graphiques lui permettront de déterminer par exemple le design du casque, de la combinaison, son numéro ou encore la livrée de la moto. Concernant les performances du pilote et de sa machine, le joueur aura la possibilité de choisir la meilleure équipe technique possible pour stimuler les performances de la moto ; les mécaniciens les plus compétents réussiront à mieux la développer et plus rapidement. Cependant, ils coûteront évidemment plus cher que d’autres mécaniciens moins chevronnés. Comment trouver le bon équilibre entre performance et dépenses ? Ce choix reviendra au joueur !

Les essais libres durant les weekends de courses fourniront les données nécessaires au développement de l’équipe et de la moto, mais l’entente entre les ingénieurs déterminera si ce savoir pourra être utilisé pour améliorer ou créer les pièces de la machine. Chaque ingénieur maîtrisera un domaine bien précis, rendant le travail d’équipe essentiel.

Les joueurs pourront également compter sur les essais hivernaux et de mi-saison pour améliorer la moto ; un choix entre trois packs composés de moteurs et de châssis différents permettra de trouver les meilleurs réglages pour la saison. Lorsque celle-ci débutera, l’amélioration de la moto continuera grâce aux points de développement gagnés en course et alloués à chaque équipe de R&D. L’aérodynamique, l’électronique, la puissance du moteur ou encore la consommation de carburant ne sont que quelques exemples parmi l’éventail de détails techniques permettant aux joueurs d’atteindre des sommets de performance. Pour la première fois, Milestone annonce également que de nouvelles fonctionnalités viendront encore élargir le contenu du Mode Manager après la sortie du jeu ; ces nouveautés seront bientôt précisées, donc restez à l’écoute !

Toujours plus proche de la réalité

Les équipes de développement ont travaillé durement pour donner un aspect plus réaliste et stratégique au gameplay, grâce notamment à de toutes nouvelles capacités telles que la gestion du carburant, l’usure asymétrique des pneus, et, pour la première fois dans l’histoire de la licence, des dommages aérodynamiques qui impacteront l’aspect esthétique de la moto et ses performances. Comme dans la vraie vie, l’usure des pneus n’est pas la même au milieu que sur les côtés. MotoGP20 s’appliquera à reproduire toutes ces dynamiques dans les moindres détails ! Dans chaque course, les joueurs pourront choisir la quantité de carburant exacte qu’ils souhaitent embarquer au début de la course, ainsi que le type de pneus qu’ils utilisent, tout en gardant à l’esprit que ces décisions affecteront la physique de leur moto. Globalement, le niveau de simulation gravit une nouvelle étape dans ce nouveau MotoGP20 : les nouvelles générations de machines en MotoGPTM ont des ailerons aérodynamiques complexes qui jouent un rôle essentiel dans l’équilibre de la moto, particulièrement lorsqu’ils sont endommagés. Aussi, les impacts ou collisions avec les autres concurrents pourront avoir des effets permanents sur votre moto, comme dans une vraie course. En recherche perpétuelle de réalisme, la physique du jeu a été complètement retravaillée pour rendre la jouabilité plus technique et dépendante des capacités de pilotage.

Une majorité des fonctionnalités ayant participé au succès des épisodes précédents sont de retour cette année. Des améliorations, basées sur les avis que Milestone reçoit de sa communauté passionnée, ont été apportées :

Un tout nouveau Mode Défis Historiques. L’un des modes de jeu favoris de la communauté sera de retour dans un tout nouveau format, avec des courses complètes générées de façon aléatoire, que les joueurs devront gagner pour débloquer les pilotes et motos légendaires.

L’un des modes de jeu favoris de la communauté sera de retour dans un tout nouveau format, avec des courses complètes générées de façon aléatoire, que les joueurs devront gagner pour débloquer les pilotes et motos légendaires. L’Intelligence Artificielle passe en mode 2.0. Ce que nombreux qualifiaient d’utopique est devenu une réalité. L’A.N.N.A (un acronyme pour Artificial Neural Network Agent) de l’année dernière a rendu l’Intelligence Artificielle du jeu plus rapide, plus naturelle et plus juste. Cette année, les développeurs de Milestone ont encore amélioré ses capacités pour permettre à l’IA de gérer sa consommation de carburant et ses pneus, comme le font les pilotes.

Ce que nombreux qualifiaient d’utopique est devenu une réalité. L’A.N.N.A (un acronyme pour Artificial Neural Network Agent) de l’année dernière a rendu l’Intelligence Artificielle du jeu plus rapide, plus naturelle et plus juste. Cette année, les développeurs de Milestone ont encore amélioré ses capacités pour permettre à l’IA de gérer sa consommation de carburant et ses pneus, comme le font les pilotes. De nouveaux éditeurs de personnages. Grâce aux autocollants, aux casques ou numéros de courses entre autres, les joueurs de MotoGP TM 20 pourront customiser les motos de leur Equipe Personnalisée et arborer un style unique sur la piste.

Grâce aux autocollants, aux casques ou numéros de courses entre autres, les joueurs de MotoGP 20 pourront customiser les motos de leur Equipe Personnalisée et arborer un style unique sur la piste. La meilleure expérience en ligne. Des serveurs dédiés au mode Multijoueur permettent une expérience en ligne fiable et amusante. Désormais, des améliorations qui stimuleront la jouabilité dans l’ensemble des modes de jeu en ligne ont été ajoutées : parties publiques, parties privées et le mode Directeur de Course.

Après trois éditions réussies, Dorna et Milestone ont également confirmé le MotoGPTM eSport Championship. Cette quatrième édition du MotoGPTM eSport Championship a renouvelé sa formule.

MotoGPTM20 est disponible depuis le 23 avril sur PlayStation®4, Xbox One, Windows PC®/STEAM, Google Stadia et Nintendo Switch™.