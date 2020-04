Retrouvez Salarsen-VMAX, Miasmax, Blancoton-V et Ordres du Boss dans l’extension Épée et Bouclier – Clash des Rebelles du JCC Pokémon

Les Pokémon de Galar se sont rassemblés et sont prêts à passer à l’action dès le 1er mai !

Libérez puissance et créativité dans votre prochain deck du JCC Pokémon avec l’extension Épée et Bouclier – Clash des Rebelles. En plus des Pokémon-V et Pokémon-VMAX qui révolutionnent le jeu, vous trouverez des cartes qui vous permettront d’inventer encore plus de stratégies gagnantes. Découvrez certaines des cartes de l’extension Épée et Bouclier – Clash des Rebelles disponible le 1er mai 2020.

Blancoton-V (19)

Blancoton-V a toutes les raisons de sourire, son talent Parfait Accord va en faire le Pokémon le plus aimé au monde. Quand Blancoton-V arrive en jeu, Parfait Accord vous permet de récupérer une carte Supporter de votre pile de défausse et de la mettre dans votre main. Vous pouvez donc obtenir la carte Supporter que vous voulez, quand vous le voulez, à condition qu’elle se trouve dans votre pile de défausse. Avec son attaque Flottement, ce Pokémon ne vous permettra pas forcément de récupérer des cartes Récompense, mais vous pourrez remettre Blancoton-V dans votre deck et utiliser Parfait Accord une nouvelle fois.

Salarsen-VMAX (71)

Rebellez-vous contre votre adversaire avec le pouvoir de Salarsen-VMAX. Ce Pokémon Gigamax de type Électrique a 320 PV ! Il va en falloir beaucoup pour faire tomber Salarsen-VMAX. Son attaque Émeute G-Max fait du bruit avec ses 160 dégâts, mais peut faire trembler les murs si sa cible est empoisonnée. Vous cherchez à y arriver rapidement ? Découvrez Miasmax et son incroyable talent ci-dessous.

Miasmax (118)

Fidèle à sa réputation, Miasmax est toujours aussi empoisonnant dans Épée et Bouclier – Clash des Rebelles. Tout d’abord, prenez le temps d’admirer la superbe illustration signée AKIRA EGAWA, puis découvrez le talent Flaque Toxique de Miasmax. Il peut laisser le Pokémon Actif adverse Empoisonné à chaque tour s’il y a un Stade en jeu. Comme mentionné précédemment, ce talent va parfaitement de pair avec Salarsen-VMAX dont l’attaque inflige des dégâts supplémentaires si la cible est Empoisonnée. Notez que Flaque Toxique ne retire pas le Stade du jeu, vous pouvez donc utiliser ce talent génial encore et encore !

Ordres du Boss (154)

Cette carte s’appelle Ordres du Boss mais c’est bien vous le chef quand vous jouez cette carte Supporter. Ordres du Boss vous permet d’échanger n’importe quel Pokémon de Banc de votre adversaire contre son Pokémon Actif. Vous pouvez donc déclencher l’attaque parfaite contre l’ennemi de votre choix. Sur cette carte, Giovanni de la Team Rocket est élégant et menaçant, et respire le pouvoir. Ce n’est pas le genre de chef qu’il faut taquiner !

Préparez-vous au combat avec l’extension Épée et Bouclier – Clash des Rebelles du JCC Pokémon, disponible le 1er mai 2020.