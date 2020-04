Tour d’actualité Nintendo Switch: nouveaux jeux annoncés, chiffres de ventes, trailers, collector, etc.

C’est parti pour la tournée du jour !

On termine avec le top des ventes sur l’eShop 3DS aux États-Unis la semaine passée.

Motion Twin va publié Dead Cells – The Bad Seed & Rise of the Giant sur la boutique en ligne japonaise de la Switch la semaine prochaine au prix de 2 850 yens et contenant à la fois le jeu principal Dead Cells ainsi que les deux DLC The Bad Seed et Rise of the Giant. Le jeu est disponible en anglais et nécessite 902 Mo. Dead Cells est décrit comme un “Roguevania” qui mélange un monde interconnecté, des chemins ramifiés et des compétences déverrouillables avec la menace constante de la mort permanente qui fait monter l’adrénaline.

Gamious et Playdigious ont annoncé que Turmoil sortira sur Nintendo Switch le mois prochain. Le jeu de simulation de gestion du pétrole se déroulant dans le Far West sera disponible le 28 mai pour $14.99 / €14.99.

Mail Mole arrive cette année sur Nintendo Switch.

Koei Tecmo va publier une édition “Guild Box” pour Fairy Tail en Europe. L’édition collector comprend le jeu et un certain nombre de bonus supplémentaires.

Voici la gamme complète des objets présentés :

– Boîte collector

– Illustration originale de l’affiche B2

– Numéro spécial du magazine Sorcerer : Édition de sortie de jeu

– Cartes de personnages en 3D (3 modèles)

– Jeu d’autocollants spéciaux

– Conte de fées – Jeu complet

Les pré-commandes pour la boîte de la guilde Fairy Tail ouvrent le 23 avril à 12:00 GMT+1 sur la boutique en ligne officielle de Koei Tecmo. Vous pourrez en réserver un exemplaire ici au prix de 99,99 £.

La semaine prochaine, Kairosoft sortira Pocket Arcade Story sur Nintendo Switch. Une sortie mondiale est prévue pour le 30 avril pour $14.

Une nouvelle vidéo bande-annonce pour Shoujo Jigoku no Doku Musume:

Une démo de Umihara Kawase BaZooKa! est désormais disponible sur l’eShop nippon.

Imagineer a annoncé que Fitness Boxing (ou “Fit Boxing” comme on l’appelle au Japon) a dépassé les 700 000 envois physiques et ventes numériques dans le monde entier sur le Nintendo Switch. En décembre 2019, ce chiffre était de 500 000.

Software

1. Animal Crossing: New Leaf – Welcome amiibo

2. Pokemon Crystal

3. Tomodachi Life

4. EDGE

5. Pokemon Yellow

6. Super Mario Bros. 3

7. Zelda: Ocarina of Time 3D

8. 3D Sonic the Hedgehog 2

9. Pokemon Red

10. Super Mario 3D Land

11. Zelda: Majora’s Mask 3D

12. Pokemon Omega Ruby

13. Toki Tori 3D

14. Pokemon Gold

15. Pokemon Silver

16. Super Mario World

17. Pokemon Alpha Sapphire

18. Mario Kart 7

19. Super Mario Maker for 3DS

20. Pokemon Ultra Sun

Videos

1. Kirby: Planet Robobot Overview Trailer

2. Tomodachi Life Wish List Video

3. Super Mario Maker for 3DS – Overview Trailer

4. Mario Kart 7 Video

5. Nintendo Direct 9/13/18

6. Animal Crossing: New Leaf – Welcome amiibo

7. Super Mario 3D Land Video

8. 3D Sonic the Hedgehog 2 Trailer

9. Tomodachi Life Direct 4/10/14

10. Pokemon Bank Trailer

11. Introducing Tomodachi Life

12. New Super Mario Bros. 2: Coin Rush

13. Nintendo Minute – Tomodachi Life

14. IronFall Trailer

15. Zelda: Ocarina of Time 3D Video

16. Pokemon Rumble World Trailer

17. Super Mario World Trailer

18. Kirby: Planet Robobot Accolades Trailer

19. Team Kirby Clash Deluxe – Ready for Launch

20. EDGE Trailer