“Book of Demons” arrive sur Switch, PS4 et Xbox One !

L’aventure hybride du studio Thing Trunk, mélange de hack & slash et de jeu de cartes, sera disponible sur consoles le 30 avril

CALABASAS, Calif. – le 24 avril 2020 – 505 Games et SONKA sont heureux de d’annoncer que Book of Demons, mélange de hack & slash et de jeu de cartes développé par Thing Trunk’s, sera disponible sur Nintendo Switch™, PlayStation 4 et Xbox One dès le 30 avril prochain.

Les joueurs Nintendo Switch™ peuvent dès maintenant précommander le jeu pour sauver l’Univers en Papier de la menace de l’Archidémon. Ils bénéficieront ainsi d’une réduction de 10% via le Nintendo eShop.

Book of Demons est un jeu de “construction de deck” qui rend hommage au genre du hack & slash avec une touche d’humour parodique. L’aventure proposée par le jeu revisite le conte classique de la lutte du bien contre le mal, où le héros doit délivrer le monde de la corruption. En brandissant des cartes magiques plutôt que des armes et en pourfendant l’armée des ténèbres dans des donjons générés de manière procédurale sous la Vieille Cathédrale, les joueurs devront élaborer des stratégies adaptées à leurs cartes. Ils pourront utiliser différents objets, sorts et compétences ainsi que divers bonus et améliorations pour remporter la victoire.

Développé grâce au moteur Flexiscope, Book of Demons donne aux joueurs le pouvoir de maîtriser pleinement leur temps de jeu. Ils peuvent diviser le jeu en sessions de n’importe quelle durée. Le jeu apprend de chaque session et s’adapte au temps de réponse des joueurs.

Les fonctionnalités envoûtantes de Book of Demons incluent :

Trois classes jouables avec leurs cartes spécifiques : Guerrier, Brigand et Mage

40 cartes avec des variantes magiques et légendaires par classe de personnage

Trois royaumes souterrains et des batailles de Boss épiques

7 familles de monstres avec plus de 70 variantes et des possibilités de personnalisation des traits et des mécaniques

Un mode “roguelike” pour les fans à la recherche d’un défi extrême

Quatre difficultés de fin de partie déverrouillables en mode Freeplay après avoir terminé la campagne

L’offre complète de toutes les cartes publiées

Un grand final surprise après avoir vaincu le maléfique Archidémon

Book of Demons a remporté plusieurs récompenses, notamment le prix du meilleur jeu indépendant au Year Top 10 Winner Indie DB 2017, le prix du meilleur design au Casual Connect Tel Aviv 2016, l’award du meilleur jeu indépendant aux Digital Dragons et un Pixel Award au Pixel Heaven 2016.

Classé PEGI 7, Books of Demons sera disponible le jeudi 30 avril sur Nintendo Switch™, PlayStation 4 et Xbox One au prix public conseillé de 24,99€.

À propos de 505 Games

505 Games, une filiale de l’entreprise d’entertainment Italienne Digital Bros., est un éditeur international de jeux vidéo offrant une vaste sélection de titres pour les joueurs de tous âges et de tous niveaux. La société édite et distribue des jeux vidéo premiums et free-to-play pour les principales consoles de salon, sur PC et les consoles portables, ainsi que pour les appareils mobiles et les réseaux sociaux.

505 Games a édité de nombreux jeux de qualité tels que Control, Bloodstained: Ritual of the Night, Indivisible, Assetto Corsa Competizione, Brothers – A Tale of Two Sons, Last Day of June, PAYDAY 2, Terraria, Portal Knights, ABZÛ, Virginia et Zumba® Burn it Up!. 505 Games assure également l’édition de titres free-to-play, dont Battle Islands, Gems of War et Hawken, et la distribution de jeux tels que No Man’s Sky, Hellblade: Senua’s Sacrifice, Warhammer: Vermintide 2, Dead by Daylight et Inside/Limbo. 505 Games travaille actuellement sur les sorties des jeux suivants : le jeu d’action-exploration rempli d’humour Journey to the Savage Planet, et Death Stranding d’Hideo Kojima sur PC.

505 Games possède des bureaux en Californie, Royaume-Uni, France, Allemagne, Italie, Espagne, en Chine et au Japon. La société travaille avec un réseau de partenaires de distribution et de sous-licence sur tous les autres marchés. Pour plus d’informations concernant 505 Games et ses produits, rendez-vous sur www.505games.com.

À propos de Thing Trunk

Thing Trunk est un développeur indépendant basé à Varsovie, en Pologne. Le cœur de l’équipe est formé de 10 développeurs permanents. Les 3 fondateurs, Filip Starzy?ski, Konstanty Kalicki et Maciej Biedrzycki, sont des vétérans de l’industrie du jeu vidéo qui (malgré un certain succès) ont été déçus des tendances stagnantes du marché grand public et ont laissé tomber leurs marques précédentes (Codeminon et Twinbottles) pour se concentrer sur leur idée ambitieuse de Return 2 Games. Depuis, ils veulent prouver qu’il est possible de générer du contenu de qualité AAA avec une petite équipe expérimentée et passionnée.

Pour plus d’informations rendez vous sur www.thingtrunk.com.

À propos de SONKA

SONKA est un développeur et éditeur de jeux Polonais principalement connu pour avoir développé Astro Bears et publié des titres tels que The Way Remastered et 911 Operator, qui ont tous deux atteint la catégorie des meilleures ventes sur le Nintendo eShop. SONKA est actuellement impliqué dans le développement d’Astro Bears 2 et le portage de différents jeux sur consoles.

Pour plus d’informations sur SONKA, rendez-vous sur www.sonkagames.com.