Tour d’actualité Nintendo Switch: nouveaux jeux annoncés, dates, pubs, patch, etc.

Captain Tsubasa : Rise of New Champions

On commence avec du lourd: Une nouvelle vidéo de Captain Tsubasa: Rise of New Champions qui arrive cette année sur Nintendo Switch.

StarCrossed arrivera le 9 avril pour $9.99!

Spirit of the North est un jeu d’aventure en solo à la troisième personne inspiré des paysages à couper le souffle et mystérieux de l’Islande. Incarnez un renard roux ordinaire dont l’histoire est liée au gardien des aurores boréales, un esprit renard féminin.

Le jeu est unique en ce sens qu’il n’a délibérément aucun dialogue ou récit. Les joueurs doivent s’inspirer de leur environnement pour résoudre diverses énigmes et formuler des hypothèses sur la signification d’une ancienne civilisation perdue.

Incarnez un renard roux ordinaire dont l’histoire est liée au gardien des aurores boréales, un esprit renard féminin. En progressant sur les montagnes et sous un ciel rouge, vous apprendrez à connaître votre compagnon et les terres en ruines.

Le prix de Spirit of the North est fixé à 24,99 $ / 19,99 £ / 20,99 €. Les pré-commandes commencent le 30 avril et bénéficient d’une réduction de lancement de 20 % jusqu’au 20 mai en Amérique du Nord et au 21 mai dans les autres régions.

Les prochaines semaines verront la sortie de nouveaux jeux Arcade Archives sur l’eShop.

Voici la liste des jeux :

– Sunset Riders

– Gemini Wing

– VS. Wrecking Crew

– Burger Time

– Burnin’ Rubber

– Trio the Punch

– Darwin 4078

Nouveau trailer pour Cloudpunk sur Nintendo Switch.

Cowcat a annoncé que Demon’s Tier+, un donjon-RPG de type roguelike avec des éléments d’arcade et d’aventure, est en route pour une sortie sur Nintendo Switch. Cette version refaite de l’original PC comprendra un certain nombre d’améliorations du gameplay. Le jeu arrivera en juin.

Film d’ouverture pour le jeu de roman visuel E School Life qui sort sur Nintendo Switch et PlayStation 4 le 25 juin 2020, au prix de 6 050 yens.

Vidéo de promotion pour le jeu de roman visuel Tonari ni Kanojo no Iru Shiawase Summer Surprise qui sort sur Nintendo Switch et PlayStation 4 le 28 mai 2020. La version Switch sera téléchargeable au prix de 1 980 ¥.

Kadokawa Games a mis à jour la version Nintendo Switch de LoveR Kiss à la version 1.03 avec les corrections de bugs détaillées dans les notes de patch (japonais) ci-dessous, y compris les corrections concernant l’affichage des photos dans l’album pendant les séances photos.



Le titre My Secret Pets! sortira la semaine prochaine sur le Nintendo eShop de la Nintendo Switch. Proposé en trois langues qui sont le japonais, l’anglais et le chinois traditionnel, la sortie de ce roman visuel est calée le 30 avril pour un prix de 14.99€.

La date de sortie définitive de Biped a été révélée. Le titre de l’action-aventure coopérative arrivera via l’eShop le 21 mai. Biped est un jeu d’action-aventure coopératif en 3D basé sur la physique. Il est fortement axé sur la collaboration momentanée entre deux joueurs.

Ratalakia Games publiera la semaine prochaine le jeu d’arcade shoot ’em up Gun Crazy sur Nintendo Switch de Ritual Games. Il sera disponible via l’eShop à partir du 1er mai pour $4.99.

Comme annoncé précédemment, Blair Witch sortira sur Nintendo Switch au Japon le 25 juin 2020, et les clients auront la possibilité de se procurer une édition standard ou limitée. L’édition limitée est vendue au prix de 7 480 yens et comprend le jeu, un CD de la bande sonore, un artbook de 52 pages, un DLC et une boîte extérieure de luxe. Vous pouvez consulter les photos de l’emballage de cette version ci-dessus.

Riki a annoncé la sortie du jeu d’action Astro Ninja Man pour Famicom ce printemps. Eijirou Ichikawa est le programmeur, Noriyasu Kamata est responsable de la conception des niveaux du jeu, Hiroto Saito, Nobuyuki Shioda, Manabu Namiki et Bun de la musique, et Nobuyuki Shioda des effets sonores.

Nintendo a confirmé que Lonely Mountains : Downhill sortira également le 7 mai au Japon, comme en Europe et en Amérique du Nord.

Trailer de lancement pour Twilight Barrage Dancers:

Voici la dernière publicité pour Steins;Gate Elite :

Bien qu’il soit sorti depuis quelques mois déjà, Nintendo a préparé deux autres publicités japonaises pour Programme d’entraînement cérébral du Dr Kawashima pour Nintendo Switch:

Trailer de lancement pour Naruto Shippuden: Ultimate Ninja Storm 4 Road to Boruto sur Nintendo Switch: