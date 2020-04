TRIALS OF MANA est disponible maintenant, son monde fantastique rempli de magie vous attend

PARIS, le 24 avril 2020 – Square Enix Ltd. invite les joueurs à commencer une nouvelle épopée dans Trials of Mana™, disponible dès aujourd’hui sur Nintendo Switch™, PlayStation®4 et STEAM®.

Trials of Mana est un remake intégral en haute définition du troisième opus de la franchise Mana, sorti au Japon en 1995 sous le titre de Seiken Densetsu 3. Le jeu entraîne les joueurs dans une aventure inoubliable remplie d’expériences palpitantes et de héros et d’antagonistes mémorables. Les joueurs créeront différentes expériences de jeu en composant une équipe de trois personnages parmi les six proposés, avant de se lancer dans l’aventure de leur vie. Ils pourront ainsi améliorer les classes de leurs personnages pour leur donner de nouvelles formes plus puissantes, apprendre plus de trois cents compétences et découvrir un monde regorgeant de secrets à percer et de mystères à explorer. Les joueurs découvriront alors un nouveau chapitre jouable inédit après avoir fini le jeu. Ils pourront y débloquer de nouvelles classes, et faire face à une nouvelle menace.

Pour célébrer la sortie de Trials of Mana, HACCAN, l’artiste populaire habitué de la série, a créé de nouvelles illustrations des personnages inoubliables dont les fans du jeu comme les nouveaux joueurs aimeront faire la connaissance dans Trials of Mana.

Les joueurs ayant téléchargé la démo jouable de Trials of Mana peuvent transférer leurs fichiers de sauvegarde vers le jeu complet pour se replonger immédiatement dans leur aventure. Les joueurs choisissant de préacheter ou d’acheter la version physique ou numérique du jeu sur Nintendo Switch™ ou PlayStation®4 avant le 21 mai 2020 recevront le contenu téléchargeable « Accessoire de lapyn » qui leur permettra de gagner plus d’expérience (EXP) à l’issue des combats jusqu’au niveau 10. Les précommandes de la version numérique du jeu effectuées sur le PlayStation®Store incluront également un lot d’avatars exclusif représentant les six héros du jeu. Les précommandes et achats effectués sur STEAM® avant le 21 mai 2020 incluront quant à eux le contenu téléchargeable « Accessoire de lapyn » ainsi qu’un lot de fonds d’écran exclusif.