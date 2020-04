Le Mutua Madrid Open se joue sur Tennis World Tour

Trois nouveaux joueurs et joueuses sont désormais disponibles gratuitement dans Tennis World Tour, pour tous les joueurs

Lesquin, le 27 avril 2020 – A l’occasion de l’ouverture du Mutua Madrid Open Virtual Pro, NACON est heureux d’annoncer son implication aux côtés du plus grand tournoi d’Espagne. Cette première compétition virtuelle majeure se tient du 27 au 30 avril sur le jeu Tennis World Tour et accueille 32 des plus grandes stars du tennis, dont Andy Murray, Angélique Kerber et Rafael Nadal.

A cette occasion, NACON a souhaité offrir du contenu supplémentaire gratuitement à tous les joueurs de Tennis World Tour, avec l’ajout de trois nouveaux joueurs et joueuse de renom : Denis Shapovalov, Alex De Minaur et Caroline Garcia. Ces trois personnages jouables sont désormais disponibles sur Xbox One, PS4 et PC et prochainement sur Nintendo Switch.

Face à la situation actuelle, le Mutua Madrid Open se réinvente. Les organisateurs de la compétition ont choisi le jeu Tennis World Tour pour accueillir un tournoi eSportif, réplique virtuelle du fameux tournoi, permettant ainsi aux plus grands joueurs de tennis de s’affronter depuis chez eux.

Grâce à l’expérience de jeu réaliste qui retranscrit au mieux les sensations du tennis, à la représentation exacte du stade Manolo Santana en jeu et à son mode en ligne, le jeu Tennis World Tour permet aux stars de l’ATP et du WTA de se rencontrer virtuellement dans les meilleures conditions.

L’évènement comporte deux tournois : un premier dédié aux joueurs professionnels réunissant 32 stars du tennis, parmi lesquels, Rafael Nadal, Andy Murray et Lucas Pouille. Un second propose des rencontres entre tennismen professionnels et influenceurs. Ces tournois caritatifs mettent en jeu 350 000€ de gain : 150 000€ pour l’ATP et 150 000€ pour le WTA. Les vainqueurs feront un don à certains tennismen professionnels en difficulté financière grâce à cette somme et 50 000 € viendront en aide aux hôpitaux pour lutter contre le Covid19.