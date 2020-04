Tour d’actu Nintendo Switch: nouveaux jeux annoncés, chiffres de ventes, dates, versions physiques, etc.

Il n’y a pas si longtemps, le jeu Neo Geo Pocket Color, SNK Gals Fighters, a été annoncé sur Nintendo Switch. Il semble maintenant qu’il sera lancé cette semaine. C’est ce qui ressort des nouvelles du compte Twitter officiel de SNK, qui indique que la réédition est prévue pour célébrer le 30e anniversaire de Neo Geo. La collection NeoGeo de Samurai Shodown, qui a été annoncée il y a un an, est également toujours en cours de préparation. SNK dit qu’il aura bientôt d’autres nouvelles à partager à ce sujet.

Bandai Namco dévoile aujourd’hui une autre publicité du jeu Bakutsuri Hunters sur Nintendo Switch, il est vendu avec un moulinet en guise de périphérique le 7 décembre 2019 dans les boutiques japonaises.

Yu-Gi-Oh! Legacy of the Duelist: Link Evolution semble avoir été un modeste succès pour Konami. Le jeu a été expédié à 500 000 exemplaires sur Switch, a récemment confirmé la société. Ce chiffre semble représenter les copies mondiales depuis que le titre est arrivé sur la console de Nintendo l’été dernier. En mars, une mise à jour majeure est sortie pour Yu-Gi-Oh! Legacy of the Duelist: Link Evolution. Elle a ajouté plusieurs nouvelles cartes, du contenu de Yu-Gi-Oh ! VRAINS, et a mis à jour les règles. Yu-Gi-Oh! Legacy of the Duelist: Link Evolution peut être acheté physiquement et numériquement sur Switch.

Interabang Entertainment sortira Jay and Silent Bob: Mall Brawl sur Nintendo Switch, selon la liste d’un eShop en version numérique le 7 mai pour $14.99.

Il semble que les versions “code in box” de jeux Switch soient de plus en plus répandues ces derniers mois. Les jeux qui ont déjà été commercialisés sur une carte de jeu et ceux qui ne l’ont pas encore été sur une carte de jeu sont commercialisés sous forme de “code in box”. Voici la dernière liste des titres en cours de sortie, grâce aux listes de précommandes d’Argos et de Culture.Leclerc.

– Worbital

– Robbie Swifthand

– Tiny Troopers: Joint Ops XL

– Ninjin: Clash of Carrots

– Big Buck Hunter

– Dragons: Dawn of the New Riders

– Civilization VI

– Naruto Ultimate Ninja Storm 3 Full Burst

– Carnival Games

– Paw Patrol

– NBA 2K20

– Asterisk & Obelix XXL 2

– Trine 4: The Nightmare Prince

Lorsque Nintendo a commencé à diffuser des publicités pour Ring Fit Adventure au Japon, ils ont donné le coup d’envoi avec l’actrice Yui Aragaki. Il semble que le couple ait bien fonctionné pour Nintendo, puisqu’ils travaillent à nouveau avec Yui Aragaki. Yui s’est rendue sur son compte officiel Instagram pour faire savoir qu’elle a participé à une nouvelle série de promotions pour Ring Fit Adventure. Cette fois-ci, vous pouvez trouver tout un tas d’images promotionnelles de Yui sur le site officiel japonais de Ring Fit Adventure.

Tonight We Riot arrive le 5 mai sur l’eShop pour $15.

Dans un monde où les riches élites contrôlent les médias, les élections, ainsi que les vies des travailleurs, nous avons deux choix – accepter cet état de fait, ou se battre pour notre futur.

Tonight We Riot ne vous propose pas d’incarner un héros unique. Vous contrôlez plutôt un mouvement populaire, dont le bien-être détermine le succès de votre révolution.

Selon USGamer, Tonight We Riot “est pour toutes les personnes qui ont besoin d’extérioriser leurs colères politiques”.

Caractéristiques: